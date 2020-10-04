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تعليم

ننشر روابط جميع المنصات الإلكترونية المتاحة لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:11 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا مجال لعودة فتح مراكز الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد 2020/2021.


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وقال وزير التربية والتعليم، إنه تم توفير العديد من مصادر التعلم لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد، لتغنيهم تماما عن الدروس الخصوصية وعن فكرة الاعتماد الأوحد على المدرسة والمدرس كمصدر وحيد للتعلم، لافتًا إلى أنه تم توفير القنوات التعليمية والعديد من المنصات التعليمية الإلكترونية التي تمكن الطلاب المصريين من التعلم عن بعد، خاصة مع تطبيق قرار تقليل عدد أيام الحضور في المدارس في العام الدراسي الجديد في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.


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وفي هذا التقرير، ينشر موقع "صدى البلد"، روابط جميع المنصات الإلكترونية التي اتاحتها التعليم لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد:


منصة بنك المعرفة المصري  https://www.ekb.eg/ar/home

منصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

منصة المكتبة الرقمية "ذاكر"   https://study.ekb.eg/

منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين وتقديم الأبحاث   https://edmodo.org/

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية   https://stream.moe.gov.eg

رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب  https://www.youtube.com/user/kafyvideo

بوابة إدارة التعليم والمناهج على بنك المعرفة المصري    https://lms.ekb.eg/

بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم  http://elearning1.moe.gov.eg/


وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في العام الدراسي الجديد 2020/2021، سيتم التدريس للطلاب بالوسائل الآتية:


بالنسبة بـ الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي 
 فسيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.


بالنسبة لــ الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي:
فسيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".


الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوي:
 لن يتم طباعة كتب للطلاب، وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التليفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".


موعد بدء العام الدراسي الجديد وتفاصيل خريطته الزمنية
وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وافق على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).


ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).


كما وافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.


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