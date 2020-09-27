أسأل المعلم .. منصات جديدة لخدمة الطلاب من التربية والتعليم .. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، إن الطلاب من الصف الرابع الابتدائي إلى الثانوية العامة سيمتلكون قنوات تليفزيونية تحتوي على جدول حصص كاملا بمواعيدها الأصلية، والإعادة على يوتيوب وبذلك فالوزارة تبني مكتبة كاملة للطلاب.





وأكد « شوقي » خلال استضافته ببرنامج «الحكاية» المذاع على «أم بي سي مصر»، أن هناك العديد من المنصات التعليمية بجانب القنوات التعليمية مثل منصة «إدمودو» والمنصة الإلكترونية مستمرة في النمو.





وأضاف وزير التربية و التعليم، أن هناك منصة جديدة للفيديوهات بث مباشر تشبه في عملها لتطبيق «نتفليكس» ومنصة للكتب الإلكترونية ومنصة أسأل المعلم وتعمل مثل تطبيق «أوبر» يستطيع الطالب سؤال المعلم و سوف يجاوبه في الحال.





وتابع "نوفر خدمة أخرى للطلاب اسمها اسأل المعلم"، موضحا "زي أوبر كده انت تسأل المدرس وهو يرد"، متابعا: "إحنا مكنش عندنا تعليم والمنظومة كلها كانت قايمة على التلقين والحفظ لا التدبر والتفكير والبحث".



