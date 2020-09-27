أسأل المعلم .. منصات جديدة لخدمة الطلاب من التربية والتعليم .. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، إن الطلاب من الصف الرابع الابتدائي إلى الثانوية العامة سيمتلكون قنوات تليفزيونية تحتوي على جدول حصص كاملا بمواعيدها الأصلية، والإعادة على يوتيوب وبذلك فالوزارة تبني مكتبة كاملة للطلاب.
وأكد «شوقي» خلال استضافته ببرنامج «الحكاية» المذاع على «أم بي سي مصر»، أن هناك العديد من المنصات التعليمية بجانب القنوات التعليمية مثل منصة «إدمودو» والمنصة الإلكترونية مستمرة في النمو.
وأضاف وزير التربية و التعليم، أن هناك منصة جديدة للفيديوهات بث مباشر تشبه في عملها لتطبيق «نتفليكس» ومنصة للكتب الإلكترونية ومنصة أسأل المعلم وتعمل مثل تطبيق «أوبر» يستطيع الطالب سؤال المعلم و سوف يجاوبه في الحال.
وتابع "نوفر خدمة أخرى للطلاب اسمها اسأل المعلم"، موضحا "زي أوبر كده انت تسأل المدرس وهو يرد"، متابعا: "إحنا مكنش عندنا تعليم والمنظومة كلها كانت قايمة على التلقين والحفظ لا التدبر والتفكير والبحث".
وشدد على أن "منصة ادمودو توفر لـ طلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية كافة الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة اسأل المعلم التى يستطيع من خلالها الطالب فهم كل ما يريده بالمتابعة مع معلم أونلاين".