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برلمان

صناعة البرلمان: مشروعات النقل ستجعل مصر أيقونة عالمية لجذب الاستثمارات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:01 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
فريدة محمد
أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال المشروعات القومية الكبرى للنقل خاصة شبكة الطرق القومية والأنفاق والسكك الحديدية سيجعل من مصر واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والدولية لتكون أيقونة الاستثمارات على مستوى المنطقة وأفريقيا وعالميا.


وقال "عامر"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ربط جميع المحافظات والمدن الجديدة بأكبر وأحدث شبكة قومية عملاقة للطرق والسكك الحديدة، مشيدا بتصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، التى أكد فيها أنه سيتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار السريع الواصل من العين السخنة حتى العلمين خلال شهرين والتى ستبدأ من المدينة الرياضية العالمية بالعاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب بالإسكندرية بطول 260 كم مارا بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، وأن تحالفا من الشركات المصرية والعالمية سيتولى تنفيذ المشروع الذى تصل اطواله إلى 438 كم وستصل سرعته إلى 260 كم/ س وأنه سيتم تصنيع قطاراته محليا فى المصنع الذى سيتم إنشاؤه بمنطقة شرق بورسعيد.


وأضاف أن هذه التصريحات تؤكد قدرة مصر على إنشاء وتشييد مثل هذه المشروعات المهمة، معلنا اتفاقه التام مع تأكيد الفريق كامل الوزير بأن الوزارة تعمل على توطنين صناعة القطارات فى مصر والاستعانة بالشركات العالمية فى تنفيذ مشروعات المونوريل والقطار السريع والقطارات المكهرب لتعمل مع الشركات المصرية، بحيث تحصل الشركات المصرية على الخبرات التى تؤهلها بعد ذلك لتعمل منفردة.


وأعرب المهندس محمد فرج عامر عن ثقته التامة فى نجاح مصر فى القيام بمثل هذه المشروعات القومية الكبرى التى تؤهل مصر لتكون مركزا إقليميا كبيرا فى هذه الصناعات الاستراتيجية التى ستجعلها واحدة من أهم الدول القادرة على تصدير منتجاتها الى الدول العربية والأفريقية.
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