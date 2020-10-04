AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في 15 دقيقة.. هكذا استعد المسجد الحرام لاستقبال الفوج الثاني بعد مغادرة 1000 معتمر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:10 م
السعودية تؤمن سلامة
السعودية تؤمن سلامة المعتمرين بعدة طرق
ميس رضا
منذ أن شرع المسجد الحرام فتح أبوابه لاستقبال الحجاج والمعتمرين ، وتحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بشدة على سلامة قاصدى الحرمين الشريفين. 

وتتخذ الرئاسة العامة لشئون الحرمين حاليًا إجراءات احترازية مشددة بعد استقبال المسجد الحرام  أول فوج للمعتمرين، حيث اتخذت عدة إجراءات من شأنها سلامة المعتمرين قامت بالآتي: 

غسيل وتعقيم جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته عبر 400 عامل، بعد أن غادر معتمرو الوفد الأول والبالغ عددهم 1000 معتمر البيت العتيق بعد أدائهم مناسك العمرة، واستعدادًا لاستقبال الوفد الثاني.

وتأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام، وضمن خطتها لاستقبال المعتمرين.

كما جندت الرئاسة لاستقبالهم جميع أجهزتها متخذة كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم، حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يوميًا، 

تم توزيع 300 صبانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، وتحديد 900 لتر معقم للأيادي يوميا، و1000 لتر معقم للسجاد، و2500 لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات، و5000 آلاف عربة يدوية مجانية، و600 عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من 100 مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، 

توفير 26 ألف عبوة ماء زمزم يوميًا لضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين، يتم توزيعها في 6 نقاط، وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.
Advertisements

موضوعات متعلقة

تغسل بماء زمزم.. كواليس غسل الكعبة المشرفة بإجراءات احترازية.. صور

تسهيلا علي الزوار.. قرار سعودي جديد بشأن العمرة

الخطة الكاملة للحرمين الشريفين لاستقبال المعتمرين

المسجد الحرام يستقبل أول أفواج المعتمرين وفْق الإجراءات الاحترازية.. غدا

600 ألف لتر مطهرات ومنظفات.. السعودية تعلن عن خطتها لضمان سلامة المعتمرين

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

ترشيحاتنا

ما كفارة من حلف بالله كذبًا وهو يعلم الحقيقة؟ .. الإفتاء توضح

مش عارف يصالحها إزاي .. شاهد زوج يتلف كل الأجهزة الكهربائية في المنزل لسبب غريب

عبير صبري تهنئ أمير شاهين بمناسبة حفل زفافه

هاني الناظر: الكمامة خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.. فيديو

بشرى سارة لكبار السن من سكان القاهرة.. فيديو

نسرين أمين تهنئ ابنتها بعيد ميلادها: أحلى حاجة في حياتي

AdvertisementS

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو M4 كشف موديل 2021 قبل تدشينها رسمياً.. صور

تعرف على وحش تويوتا الجديد للطرق الوعرة.. فيديو وصور

مجرد رقم.. نجمات تألقن بعد الخمسين بجلسات تصوير آخرهن لبلبة وليلى علوي