AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 4 محافظات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:36 م
صدى البلد
إيمان طلعت

اطلقت وزارة الأوقاف اليوم الأحد، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات : (الإسكندرية – جنوب سيناء – الدقهلية – كفر الشيخ) بواقع (4) أطنان لكل محافظة. وذلك للأسبوع التاسع على التوالي .

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .


وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة. 

كما وتوزع وزارة الأوقاف غدًا الاثنين 17 طناً من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد)، بواقع (4) أطنان لكل من محافظة (الجيزة – الفيوم – بني سويف)، و(3) أطنا محافظة القاهرة، و(2) طن لمحافظة الوادي الجديد. وذلك للأسبوع التاسع على التوالي .

ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 927 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع. 

Advertisements

موضوعات متعلقة

ممنوع التصوير أثناء التوزيع.. الأوقاف توزع 17 طن لحوم أضاحي غدًا

اليوم .. الأوقاف توزع 16 طن لحوم أضاحي بـ 4 محافظات

انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 4 محافظات اليوم

وزير الأوقاف وشيخ مشايخ الصوفية يشهدان صلاة الجمعة في المسجد الأحمدى

الأوقاف تعلن انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 4 محافظات.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

تقارير: نابولي ينسحب من مواجهة يوفنتوس بـ الدوري الإيطالي

العرافة بابا فانجا حديث العالم بعد تنبؤها بمرض ترامب.. وهذا الأمر تتوقعه لـ بوتين

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

AdvertisementS

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

الحكومة: الاستجابة لـ 4247 استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف

فايلر رايح جاي| السويسري يثير الجدل بالعودة إلى مصر.. هل يكون مفاجأة بيراميدز المدوية؟

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. نسرين طافش تستعرض جمالها في أحدث ظهور

شاهد.. جيب جراند واجينر الجديدة موديل 2021.. السعر والمواصفات.. صور

ظهور بي إم دبليو M4 كشف موديل 2021 قبل تدشينها رسمياً.. صور