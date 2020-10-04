انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 4 محافظات

اطلقت وزارة الأوقاف اليوم الأحد، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات : (الإسكندرية – جنوب سيناء – الدقهلية – كفر الشيخ) بواقع (4) أطنان لكل محافظة. وذلك للأسبوع التاسع على التوالي .

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .



وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.

كما وتوزع وزارة الأوقاف غدًا الاثنين 17 طناً من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد)، بواقع (4) أطنان لكل من محافظة (الجيزة – الفيوم – بني سويف)، و(3) أطنا محافظة القاهرة، و(2) طن لمحافظة الوادي الجديد. وذلك للأسبوع التاسع على التوالي .

ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 927 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.