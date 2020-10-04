إحباط إغراق البلاد بـ 180 طربة حشيش قيمتها 1٫3 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن الشرقية، من ضبط 120 طربة حشيش وزنت 12 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفي محمول بحوزة عاطلين أحدهما من السلام بالقاهرة والآخر من قليوب بالقليوبية حال استقلالهما إحدى السيارات في بلبيس بالشرقية.





كما ضبط 60 طربة حشيش وزنت 12 كيلو جرام بحوزة عاطلين لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان التبين بالقاهرة حال تواجدهما في العاشر من رمضان بالشرقية.





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و 320 ألف جنيه تقريبًا).



