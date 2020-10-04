AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحباط إغراق البلاد بـ 180 طربة حشيش قيمتها 1٫3 مليون جنيه

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:21 م
حشيش
حشيش
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن الشرقية، من ضبط 120 طربة حشيش وزنت 12 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفي محمول  بحوزة عاطلين أحدهما من السلام بالقاهرة والآخر من قليوب بالقليوبية حال استقلالهما إحدى السيارات في  بلبيس بالشرقية.

 
كما ضبط 60 طربة حشيش وزنت 12 كيلو جرام بحوزة عاطلين لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان التبين بالقاهرة حال تواجدهما في العاشر من رمضان بالشرقية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و 320 ألف جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 32 طربة حشيش وأفيون بحوزة 4 عاطلين بالإسماعيلية

ضبط 220 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 4 أشخاص بالإسكندرية

بـ 4 مليون جنيه.. ضبط كيلو من مخدر الآيس و140 طربة حشيش

ضبط 186 طربة حشيش بمطروح والإسكندرية

ضبط كمية من المواد المخدرة فى حملة أمنية بأسيوط

ضبط 225 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية والبحيرة.. تقدر قيمتها ب 2 مليون جنيه

ترشيحاتنا

هواتف iPhone 12 تتفوق على iPhone 11 بهذه المميزات

وسط دعوات جمهورها بالشفاء.. بسمة وهبة تفقد وزنها بسبب مرض نادر

في غارة شنتها أذربيجان .. إصابة رئيس كاراباخ بجروح بليغة

تعرف على أسعار ومواصفات أشهر سيارة صينية فى مصر..صور

نائب مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

الأرصاد تحذر: طقس حار وشبورة الأيام القادمة

AdvertisementS

تخفيض 40% من رسوم التصالح بالشرقية في هذه الحالة

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

بعد جدل تدريب بيراميدز.. سر سفر إيهاب جلال المفاجئ إلى أمريكا

فايلر رايح جاي| السويسري يثير الجدل بالعودة إلى مصر.. هل يكون مفاجأة بيراميدز المدوية؟

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

الحكومة: الاستجابة لـ 4247 استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف

لفظ خارج .. ميدو يسب رئيس الجبلاية الأسبق بسبب فرجاني ساسي

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

العرافة بابا فانجا حديث العالم بعد تنبؤها بمرض ترامب.. وهذا الأمر تتوقعه لـ بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات فولكس تيجوان الهجين موديل 2021.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات جريئة لـ نسرين طافش

بـ التايجر.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور