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تعليم

لجنة «التعليم العالي» و«الاتصالات» تختتم زيارتها لجامعة بنى سويف

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:14 م
التعليم العالى
التعليم العالى
محمد عبدالحليم
 اختتمت اللجنة المشتركة المُشكلة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارتها اليوم لجامعة بنى سويف،  وذلك لليوم الثالث على التوالي وذلك لوضع تصور وخارطة طريق للتحول الرقمي نحو جامعة ذكية، بحضور الدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات وأعضاء اللجنة.

وقال رئيس الجامعة إن اليوم الثالث شهد مناقشة العمليات والتطبيقات في الجامعة والتفاصيل الخاصة بتوفير الإنترنت والشبكات والبنية التحتية، بهدف تقديم الدعم الإداري للعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير خدمات التنقل ووسائل المواصلات للعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، كما تم مناقشة تعامل وتواصل الجامعة مع الخريجين ومع المجتمع المدني ومشاركة الجامعة لتقديم حلول صديقة للبيئة داخل وخارج الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور منصور أن الاجتماعات المصغرة شهدت مناقشة العمليات والتطبيقات المستخدمة في الجامعة في كافة المجالات مثل إدارة المخازن والمشتريات، والأمن، وإدارة مرافق ومباني الجامعة وجميع الشئون والخدمات الخاصة بها . 
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من جانب آخر أعلن الدكتور منصور حسن  عن موافقة مجلس الجامعة  على عقد بروتوكول تعاون  بين كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة  ومديرية التضامن الاجتماعي (إدارة شئون الإعاقة ) وذلك من أجل تحقيق تعاون مثمر في كافة المجالات التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأوضح رئيس الجامعة أنه بموجب هذا البروتوكول سوف توفر مديرية التضامن التدريب الميداني لطلاب الكلية داخل المؤسسات العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم التنسيق بين الطرفين في عقد الندوات التوعوية وتوفير الأجهزة التعويضية اللازمة التي تحتاج إليها الكلية وتوعية الطلاب بما تقدمه المديرية من خدمات .

وأضاف الدكتور منصور أن الجامعة سوف تقوم بتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في ضوء التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة بكافة مؤسساتها بما يسهم في الوصول بالخدمات لكافة الأشخاص على مستوى المحافظة والمشاركة في كافة الفاعليات الخاصة بهم .  

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