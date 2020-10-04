لجنة «التعليم العالي» و«الاتصالات» تختتم زيارتها لجامعة بنى سويف

اختتمت اللجنة المشتركة المُشكلة من وزارة التعليم العالي والمجلس اختتمت اللجنة المشتركة المُشكلة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارتها اليوم لجامعة بنى سويف، وذلك لليوم الثالث على التوالي وذلك لوضع تصور وخارطة طريق للتحول الرقمي نحو جامعة ذكية، بحضور الدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات وأعضاء اللجنة.





وقال رئيس الجامعة إن اليوم الثالث شهد مناقشة العمليات والتطبيقات في الجامعة والتفاصيل الخاصة بتوفير الإنترنت والشبكات والبنية التحتية، بهدف تقديم الدعم الإداري للعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير خدمات التنقل ووسائل المواصلات للعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، كما تم مناقشة تعامل وتواصل الجامعة مع الخريجين ومع المجتمع المدني ومشاركة الجامعة لتقديم حلول صديقة للبيئة داخل وخارج الحرم الجامعي.





وأكد الدكتور منصور أن الاجتماعات المصغرة شهدت مناقشة العمليات والتطبيقات المستخدمة في الجامعة في كافة المجالات مثل إدارة المخازن والمشتريات، والأمن، وإدارة مرافق ومباني الجامعة وجميع الشئون والخدمات الخاصة بها .



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