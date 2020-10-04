جامعة طنطا: تمويل مشروع بحثي يرصد التسلسل الجيني لفيروس كورونا فى مصر

قام د. كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث ، اليوم الأحد، بتوقيع عقد مشروع بحثي بالتمويل من صندوق البحوث بجامعة طنطا والمقدم من الدكتور محمد علي أحمد عيد، المدرس بقسم النبات والميكروبيولوجي، بعنوان "دراسات علي التعبير المتباين للسيتوكينات والترنسكريبتوم وmiRna"، بحضور الدكتور أحمد عبد العظيم السباعي، القائم بأعمال عميد كلية العلوم.
أوضح الدكتور كمال عكاشة ، أن المشروع يرصد تتبع تسلسل جينات فيروس كورونا فى مصر ، ويهدف إلى تثبيط تفشي فيروس كورونا، وهو ما يساعد في إكتشاف الوعي لعملية المناعة ومعرفة الجينات المشاركة في الإستجابة المناعية ضد كوفيد 19، وذلك من خلال فريق بحثي من كليتي العلوم والطب.
وأضاف د. عكاشة، أن المشروعات البحثية الممولة من صندوق الجامعة تهدف إلى مساعدة أعضاء هيئة التدريس، والباحثين بالجامعة لتطوير برامج بحثية تتسق مع رؤية الجامعة ورسالتها وخطتها البحثية، ودعم الأنشطة البحثية بكليات الجامعة، والتوجة لعقد مشروعات بحثية بينية للارتقاء بمستوي البحث العلمي بالجامعة.