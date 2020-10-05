ضبط وإعدام 145 كيلوجرام أغذية غير الصالحة بمدينة أسوان.. صور

نظم مفتشو الأغذية بمكتب مراقبة أغذية أسوان بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية على عدد من أماكن تخزين المواد الغذائية داخل نطاق المدينة.





وأسفرت الحملة عن ضبط 145 كيلوجراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، وتحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى.





واقرأ أيضًا: صحة أسوان تضبط 672 زجاجة مشروبات غازية غير صالحة للاستخدام





فيما قامت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحة بأسوان المرحلة الثانية من حملة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر.





وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الحملة تستهدف تجريع جميع المواطنين بتلك الأماكن باستخدام عقار (البرازيكوانتيل) .





وأشار الدكتور إيهاب حنفى بأنه بالتوازي مع ذلك تم البدء فى تنفيذ حملات مكافحة القواقع والعلاج ميكانيكي والكيماوى فى البؤر ذات نسب الإنتشار المرتفعة.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه يشرف على حملات التجريع وحملات مكافحة القواقع فرق عمل مدربة من إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بإدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية والإدارات الصحية تحت إشراف الدكتور مروة محمود مدير إدارة المتوطنة وذلك فى إطار خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بحلول 2022.