ضبط 229 مخالفة مرورية ومواد مخدرة وأسلحة نارية و6 متهمين في حملة بأسوان

شنَّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان سلسلة من الحملات المكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن .





ففى مجال ضبط حائزى الأسلحة والمواد والأقراص المخدرة فقد تم ضبط 6 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة.





اقرأ أيضًا:





وتمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط العاطلين الستة أثناء محاولتهم الترويج المواد المخدرة تم التحفظ علي المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.





وتم خلال عمليو الضبط للمتهمين ضبط 4 قطع أسلحة نارية بحوزتهم وهى غير مرخصة ، بجانب ضبط اسلحة بيضاء وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 4 كيلو جرام.





وفى مجال ضبط المخالفات المرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور ، للحد من الحوادث فقد تم تحرير 229 مخالفة مرورية متنوعة منها 33 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .





وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .



