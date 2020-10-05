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رياضة

اليوم الأخير من الميركاتو.. دارميان ينتقل رسميًا لـ إنتر الإيطالي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:18 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
تنتهي اليوم الاثنين، فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسم 2020-2021، بعدما تم مدها لشهر أكتوبر بسبب انتهاء الموسم المنقضي في مختلف الدوريات الأوروبية في شهر يوليو.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز الصفقات التي من المحتمل إبرامها في اليوم الأخير من الميركاتو:

أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع ماتيو دارميان قادمًا من صفوف نادي بارما لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم.

نادي إنتر رحب بدارميان البالغ من العمر 30 عامًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، مؤكدًا التعاقد معه بصفة نهائية بعد انتهاء فترة الإعارة هذا الموسم.

ولعب دارميان لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة 4 سنوات، حيث انتقل له عام 2015، قادمًا من تورينو الإيطالي، وتوج معه بكأس الرابطة الإنجليزية وكأس رابطة المحترفين وبطولة الدرع الخيرية إضافة إلى بطولة الدوري الأوروبي.
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