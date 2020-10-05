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شاهد.. استشاري جراحة بلندن: احذروا موجة كورونا الثانية تجتاح أوروبا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:49 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
نورهان رأفت
قال الدكتور أشرف عوض ، استشاري الجراحة بلندن ، إن أوروبا تجتاحها الآن الموجة الثانية من فيروس كورونا ، لافتا إلى أن هناك تأثيرات اقتصادية كبرى تشهدها دول أوروبا .

وأضاف الدكتور أشرف عوض ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن أوروبا شهدت بالأمس فقط 12 ألف إصابة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى 16 ألف حالة إنسانية فقدت جراء المرض .

وأشار إلى أن الحالات يتم متابعتها بشكل يومي ، لمتابعة تطورات الفيروس ، موضحا أن شدة الموجة الثانية أقل من الأولى ، ومازال العدد تحت السيطرة ، موضحا أنه لا يوجد تغير واضح في الأعراض بين الموجة الأولى والموجة الثانية ، وخطورته تتمثل في الجهاز التنفسي ، وتغير طعم الأكل والقيء.

وتابع أن المصاب بكورونا لا يمكن إثبات تعافيه بالكاد ، لأن الفيروس يشهد تحورات داخل جسم الإنسان ، وهو أمر غير متوقع ولا يمكن حسمه .

وتتناقش أوروبا أيضا حول عروض مقدمة من 4 شركات، كما قالت رئيسة المفاوضة الأوروبية، إن التقدم فى اللقاحات هو مفتاح الحل للقضاء على كورونا.

وقال مات هانكوك  وزير الصحة البريطاني، خلال مؤتمر لحزب المحافظين، والذي أقيم بشكل افتراضي، إن الجيش البريطاني سيشارك في توزيع لقاح لفيروس كورونا المستجد، وفقًا لما أوردته صحيفة الجارديان.

كما قال وزير الصحة، إن الحكومة كانت تستعد لمواجهة حملة  مناهضة التطعيم عندما يتم طرح اللقاح. 

كما عرضت قناة العربية فيديو يؤكد ان كورونا والانفلونزا يهددان أوروبا خلال الشتاء القادم 

واضاف الفيديو أن اوروبا تنتفض لمواجهة استثنائية مع كورونا والانفلونزا الموسمية خلال الشتاء المقبل والذي سيكون الأسوأ منذ سنوات 
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