تجاوزنا الـ101 مليون| كيف يمكن لمصر الاستفادة من الزيادة السكانية

قال على الإدريسي، استاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم ، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة تتحرك بخطى ثابتة تجاه تحقيق تنمية شاملة و مستدامة ولكن تظل ظاهرة الزيادة السكانية تحديا مستمرا.









إلى أنه لتحقيق التنمية نحتاج لنمو اقتصادى ثلاثة أمثال معدل النمو السكاني. وأضاف علي الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع معدلات النمو السكاني يجعل تكلفة الاصلاح و التنمية ضخمة و العائد منها ضعيفا، لافتا





وشدد على ضرورة، تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنه على مصر الاستفادة من التعداد السكاني الذي تخطى 101 مليون نسمة عند طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات كثيفة العمالة والدخول بقوة فى مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.









وتابع :"بجانب العمل على الاستثمار في رأس المال البشري من جانب التعليم بشكل عام والتعليم الفني على وجه التحديد وقطاع الصحة، الأمر الذي يدفعنا إلى خطوات سريعة ومختلفة وفعالة.









وتجاوز عدد سكان مصر 101 مليون نسمة بعد أن وصل 100 مليون نسمة يوم الثلاثاء الموافق 11/2/2020 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .









واحتلت محافظة القاهرة المركز الاول من حيث عدد السكان،بعدما بلغ عدد سكانها في اللحظة الراهنه 10 ملايين و65 الفا و610 نسمة، تليها محافظة الجيرة بـ 9 ملايين و98 ألفا و211 نسمة، والشرقية 7 ملايين و555 الفا و757 نسمة.





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ووصل عدد السكان في محافظة الاسكندرية 6 ملايين 549 الفا 874 نسمة والدقهلية 6 ملايين و797 الفا و128 نسمة ، والقليوبية 5 ملايين و893 الفا و947 نسمة، و774 الفا 141 نسمة في محافظة بور سعيد.





وعن محافظات الصعيد، بلغ عدد السكان في محافظة المنيا 5 ملايين و909 الاف و879 نسمة وفي محافظة اسيوط وصل عدد السكان إلى 4 ملايين و722 الفا و310 نسمة ، وفي سوهاج 5 ملايين و441 الفا و615 نسمة، ووصل عدد في محافظة قنا 3 ملايين و461 الفا و782 نسمة، وفي الاقصر وصل عدد السكان إلى مليون و344 الفا و66 نسمة،وفي اسوان مليون و601 الف و724 نسمة.





وتلاحظ تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة(2018-2020) وهو ما يعني استمرار الإنخفاض في أعداد الزيادة السكانية.

وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) 4255 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 101 مليون (من 11 فبراير إلى 3 أكتوبر 2020 ) أي (177) فرد كل ساعة أي ( 3 ) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد إلى عدد السكان هو 20 ثانية، وفقا لبيانات احصائية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.





وتلاحظ أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة علي مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد 000 الخ) للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الإقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.