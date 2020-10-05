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أخبار البلد

شاهد.. آراء المواطنين في قرار وزير النقل بتخفيض تذاكر المواصلات لكبار السن

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:16 م
صدى البلد
اسماء الحسيني- عمر خالد
كلف المهندس كامل الوزير وزير النقل، ببدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن، وفقا لما اتفق عليه مع وزارة التضامن بموجب بطاقة الرقم القومى.

وقال وزير النقل، خلال جولته بمحطة عدلى منصور لصرافة التذاكر إن هناك تخفيضات 50%؜ على التذاكر لمن فوق سن الـ60 عاما، ومجانا لمن هم فوق سن الـ 70 عاما، على أن يكون صرفها بمجرد إظهار بطاقة الرقم القومى فقط.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء المواطنين في هذا القرار:

في البداية أبدى محمد كمال، إعجابه وتقديره الشديد بقرار وزير النقل واهتمامه بفئة كبار السن، مطالبا المهندس كامل الوزير بالنظر للفئات العمرية الأقل من محدودي ومتوسطي الدخل، ليكون نظاما متعادلا يخدم كل طبقات المجتمع ويعم النفع على كل المواطنين.

وأضاف ذكى مصطفى، أنه يلاحظ تطورا كبيرا في المواصلات العامة خاصةً في القطارات فالاهتمام بنظافة المقاعد والمراحيض ملاحظ، متمنيًا الاستمرار على هذا التقدم والسعي للتميز.

وتابع على سعيد، أن الرئيس السيس يسعى إلى التجديد باستمرار في كل الجوانب ووسائل المواصلات واحدة منها، كما أن كثيرا من الطرق اختلفت وبناء الكبارى ملحوظ لتسهيل حركة النقل.
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