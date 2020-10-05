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فن

شاهد .. أحدث ظهور للداعية معز مسعود من داخل الجيم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:19 م
صدى البلد
شروق حمدى
نشر الداعية معز مسعود صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام 

وظهر مسعود من داخل الجيم وعلق على الصورة قائلا :" صباح الفل 😎 بعشق الأغنية دي من زمان".

وانتشرت الفترة الماضية شائعة تتحدث عن ارتباط الداعية معز مسعود بالفنانة حلا شيحة دون أن يؤكد أي منهما حقيقة الشائعة.

يذكر ان معز مسعود، هو داعية إسلامي مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي.

واعتبرت مجلة "الايكونوميست" معز مسعود هو من أحد أكثر الدعاة المؤثرين في العالم الإسلامي.

وعمره 42 سنة من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.

وتزوج ثلاث مرات الأولى هى صديقة له من الجامعة الأمريكية وتدعى سارة، والثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين  كانت فى عام 2017، واستمرت العلاقة بينهما لمدة 6 شهور فقط ثم حدث انفصال، وتزوج بعدها بأيام الفنانة شيرى عادل ليكون الزواج الثالث له والزواج الأول للفنانة شيري عادل.
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