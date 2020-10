شاهد .. أحدث ظهور للداعية معز مسعود من داخل الجيم

وظهر مسعود من داخل الجيم وعلق على الصورة قائلا :" صباح الفل 😎 بعشق الأغنية دي من زمان".

يذكر ان معز مسعود، هو داعية إسلامي مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي.

View this post on Instagram

صباح الفل 😎 بعشق الأغنية دي من زمان ‏ ‪#bonjovi ‬ ‪#itsmylife