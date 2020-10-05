شاهد .. أحدث ظهور للداعية معز مسعود من داخل الجيم





واعتبرت مجلة "الايكونوميست" معز مسعود هو من أحد أكثر الدعاة المؤثرين في العالم الإسلامي.





وعمره 42 سنة من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.



