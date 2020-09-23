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فن

بعد شائعة ارتباطه بـ حلا شيحة.. معلومات لا تعرفها عن الداعية معز مسعود

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:15 م
معز مسعود
معز مسعود
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قسم الفن
انتشرت أمس شائعة تتحدث عن ارتباط الداعية معز مسعود بالفنانة حلا شيحة دون أن يؤكد أي منهما حقيقة الشائعة.

وفي التقرير التالى نرصد عددا من المعلومات عن الداعية المثير للجدل.

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معز مسعود، هو داعية إسلامية مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي.

واعتبرت مجلة "الايكونوميست" أن معز مسعود هو من أحد أكثر الدعاة المؤثرين في العالم الإسلامي.

وعمره 42 سنة من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.

وتزوج ثلاث مرات فى عام 2003 الأولى هى صديقة له من الجامعة الأمريكية وتدعى سارة، والثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين  كانت فى عام 2017، واستمرت العلاقة بينهما لمدة 6 شهور فقط ثم حدث انفصال، وتزوج بعدها بأيام الفنانة شيرى عادل ليكون الزواج الثالث له والزواج الأول للفنانة شيري عادل.
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