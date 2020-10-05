صلاة الجنازة على لاعب فريق القناة مروان محمود.. صور

أقيمت عصر اليوم الإثنين صلاة الجنازة على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة مروان محمود وتواجد كامل أطراف المنظومة بنادي القناة.

ولقى لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي القناة مروان محمود مصرعه أثر تعرضه لحادث صباح اليوم.





وأعلن مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم مروان محمود الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين في حادث.



