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اقتصاد

أسعار العملات العربية بختام التعاملات اليوم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:31 م
عملات عربية
عملات عربية
آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.85 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.54 جنيه للشراء و 41.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.82 جنيه للشراء و22.26 جنيه للبيع.
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