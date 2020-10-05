بروتوكول تعاون بين دمياط وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط لإنشاء عدد من المشروعات

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إجتماعًا اليوم الاثنين ، مع العميد مهندس عاصم الطنانى مدير إدارة التخطيط بجهاز الساحل الشمالي الأوسط والمهندس وليد كمال مدير عام منطقة الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط بالجهاز وكذا الدكتور وائل بخيت استشارى هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية والمهندس سامر سمير استشارى معمارى.





وتناول الاجتماع متابعة محاور تنفيذ مشروعات حيوية وتنموية وفقًا لبنود البروتوكول المبرم بين المحافظة و ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.





واستعرض الاجتماع التصور الخاص بتطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر ليتضمن عدد من الأنشطة التى تتناسب مع طبيعة الموقع وساحات متعددة الأغراض وأيضًا سرد منظور تطوير ممشى اللسان و الجربى بالمدينة ، بالإضافة إلى عرض التصميمات المقترحة لتطوير النصب التذكارى وطريق شارع الثورة بمدينة كفر سعد وكذا طريق مدينة أبو غالب وموقف سيارات الأجرة هنالك، فضلًا عن رفع كفاءة شارع بورسعيد بمدينة السرو و أخيرًا تطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور.





أكدت الدكتورة منال عوض أنه تم الاتفاق على إعداد مقايسات تفصيلية تتضمن جميع الأعمال التى يتطلب تنفيذها لرفع المستوى الحضارى بتلك المناطق، خاصة مع كونهم شوارع رئيسية بهذه المدن.





ونوهت الى أن الجزء الأهم فى هذا الاجتماع هو إنشاء سوق الجمعة بمنطقة شطا طبقًا لمعايير ومتطلبات واشتراطات هندسية تتناسب مع طبيعة النشاط، وتتفق مع المبادئ المُتعلقة بالحفاظ على آدمية البائعين، إذ تم مناقشة خطة التنفيذ لإنشاء منطقة الفروشات اليومية ومجمع الوحدات التجارية المقرر تنفيذها لاحقًا بالإضافة إلى بحث بنود تخطيط الطرق الداخلية والممرات الفرعية بالسوق.





وأضافت المحافظ أنه تم بحث سبل إيجاد حل عاجل لتطوير كورنيش النيل بقرية السنانية فى أسرع وقت ممكن نظرًا لخطورته الداهمة.





وأشارت عوض مجددا إلى أنه مع تنفيذ الأعمال التى يستهدفها البروتوكول، ستشهد دمياط طفرة حضارية حقيقية، نظرًا لتنفيذ تلك المشروعات تحت أسس ودراسات علمية وفنية و هندسية سليمة.





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