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عزة مصطفى: أبو العينين دافع عن مصر أمام العالم كله عقب ثورة 30 يونيو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:24 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
عبد الخالق صلاح
عرضت الإعلامية عزة مصطفي كلمة النائب محمد أبو العينين، المرشح لمجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة؛ التي تم عرضها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأضافت مصطفى  خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أنه من المهم أن يكون عضو مجلس النواب قويا وعارف قضايا بلده في الداخل والخارج، منوهة بأن أبوالعينين دافع عن ثورة 30 يونيو أمام الكونجرس والأمم المتحدة والعالم كله.

ولفتت مصطفى إلى أنه كان يفند كذب وادعاءات قطر وتركيا؛ ودعم القوات المسلحة، وكيف كانت 30 يونيو ثورة شعبية عظيمة.

وأشارت مصطفي، إلى أن المنافسة قوية في دائرة الدقي والعجوزة والجيزة، لكن النائب محمد أبو العينين هيفوز باكتساح. 

انطلقت اليوم الاثنين 5 أكتوبر، الحملة الرسمية للنائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2021، التي تستمر حتى موعد الصمت الانتخابي المحدد سلفا من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

ويخوض النائب محمد أبو العينين، انتخابات مجلس النواب 2021 مستقلا على المقعد الفردي بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة، ( رقم 10 – رمز المدفع ).

ولمتابعة نشاطات الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين لحظة بلحظة، من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك من خلال هذا الرابط
 https://www.facebook.com/Mohamed.M.Elenein
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