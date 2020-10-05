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رياضة

شوبير يهنئ الأفريقي التونسي بمرور 100 عام على تأسيسه

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:22 م
شوبير
شوبير
مصطفى كرم
هنأ الكابتن أحمد شوبير نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، فريق الأفريقي التونسي بمرور 100 عام على تأسيسه.

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا: "‏خالص التهنئه للنادي الأفريقي التونسي بمناسبة مرور مائة عام علي تأسيسه".

يذكر أن شوبير تحدث ، عن تصريحات حسام البدري بشأن أداء المهاجم مصطفى محمد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.

وقال شوبير، في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، مساء اليوم الأحد، أنه :«اللاعب الشاب مصطفى محمد موجود في المنتخب والبدري ماقلش حاجه كل الي إتقال ان اللاعب محتاج يشتغل على نفسه شوية ويطور من الأداء».


وأضاف أنه :«البدري عاوز الولد يشتغل على نفسه أكثر وإتكلم  كده على رمضان وكوكا وغيره في إطار النصيحة ورغبته في إخراج أفضل  ما في اللاعب  ليس إلا».




أضاف شوبير، أن :"حسام البدري لم يرتكب جرمًا وجميعنا نعرف أن مصطفى محمد هو مهاجم مصر الاول  ونتمنى له الأفضل  في ضوء  إقبالنا على تحديات أكبر خلال الفترة القادمة 
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