شوبير يهنئ الأفريقي التونسي بمرور 100 عام على تأسيسه

هنأ الكابتن أحمد شوبير نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، فريق الأفريقي التونسي بمرور 100 عام على تأسيسه.





وكتب شوبير عبر تويتر قائلا: "‏خالص التهنئه للنادي الأفريقي التونسي بمناسبة مرور مائة عام علي تأسيسه".





يذكر أن شوبير تحدث ، عن تصريحات حسام البدري بشأن أداء المهاجم مصطفى محمد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.





وقال شوبير، في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، مساء اليوم الأحد، أنه :«اللاعب الشاب مصطفى محمد موجود في المنتخب والبدري ماقلش حاجه كل الي إتقال ان اللاعب محتاج يشتغل على نفسه شوية ويطور من الأداء».









وأضاف أنه :«البدري عاوز الولد يشتغل على نفسه أكثر وإتكلم كده على رمضان وكوكا وغيره في إطار النصيحة ورغبته في إخراج أفضل ما في اللاعب ليس إلا».















