AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ربنا يقدرنا ونقدر نفرحكوا .. محمد عبد الرحمن يروج لفيلم الخطة العامية .. شاهد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:54 م
صدى البلد
سيد احمد
روج الفنان محمد عبد الرحمن  لفيلم الخطة العايمة ونشر بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد عبد الرحمن على البوستر قائلا: " ربنا يقدرنا ونقدر نفرحكوا ... إنتظرونا في فيلم #الخطة_العايمة غدًا بجميع دور العرض إن شاء الله الفيلم يعجبكم ".

اقرا ايضا :
محمد عبد الرحمن نشال في «الخطة العامية»

طرحت شركة إنتاج الإعلان الرسمي لفيلم "الخطة العايمة" قبيل طرحه فى دور العرض خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 

ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عبدالرحمن ينشر صورة من كواليس جمجوم وبم بم

علي ربيع يعلن تغير اسم فيلم الخطة العامية

محمد عبد الرحمن يشارك جمهوره بوستر فيلمه الجديد الخطة العايمة.. شاهد

طرح التريلر الأول لفيلم الخطه العايمة

بـ بوستر دعائي جديد.. محمد عبد الرحمن يروج لـ الخطة العايمة

ميعادنا 6 أكتوبر.. علي ربيع يروج لفيلم الخطة العايمة بصورة من الكواليس

ترشيحاتنا

كورونا في الطريق ... أحمد موسى منفعلا: القهاوي رجعت تنزل الشيشة تاني

إخواني منشق يكشف على الهواء مصدر تسريبات الإخوان الجديدة

سيدة تكتشف عنكبوتا نادرا بملامح مبهرة .. صور

شربوا المقلب .. كواليس الساعات الأخيرة قبل تغفيلة حرب أكتوبر

أزمة جديدة بين الزمالك واللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

عمرو زكي يعلق على قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضى منصور

AdvertisementS

جبروت ابن أم حكاية مفتعلة؟ .. القصة الحقيقية لحبس شاب لـ أمه عاما طمعا في معاشها .. فيديو

دعاني لمنزله وتحرش بي جنسيا.. ممثلة شابة تتهم مخرجا شهيرا باغتصابها

توقعت مرض ترامب ونهاية العالم.. من هى العرافة الجدة فانجا ؟

قضي الأمر.. لجنة الانضباط توقف ساسي 6 مباريات وتغرمه 100 ألف جنيه

عقوبات مرتضى منصور "باطلة".. نائب: اللجنة الأولمبية لم تستأذن البرلمان

أحمد موسى يكشف خطورة إعلان توليد الكهرباء وحظر الطيران فوق سد النهضة

وزير التعليم يكشف تفاصيل إعفاء 10 ملايين طالب من المصروفات المدرسية

سر غياب عادل إمام وسمير غانم وميرفت أمين عن زفاف شقيق إلهام شاهين.. شاهد

مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا

بعد إعلان حظر الطيران فوق سد النهضة.. وزير الري الأسبق: حياة 150 مليون مصري وسوداني مهددة

الغيرة القاتلة.. عريس يضرب عروسه حتى الموت أمام معازيم حفل الزفاف

بالمستندات.. اللجنة الأولمبية تخطر مرتضى منصور بإيقافه 4 سنوات رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناظر يكشف مشكلة جديدة تصيب المتعافين من كورونا .. ويقدم الحل

نشرة الصحة والمرأة .. دراسة تكشف الناقلين لعدوى كورونا .. وياسمين صبري تجذب الأنظار في أحدث ظهور

امرأة تطعن طفلة حتى الموت.. ومطالبات بعدم الرأفة بها