باحث: التنظيم الإخواني انتهى تماما

أكد مختار نوح، الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن تنظيم الإخوان لم يعد موجودًا فعليًا، مشيرًا إلى أن مظاهر الألفة المفتعلة والوحدة الشكلية داخل التنظيم قد اختفت تمامًا، حتى في مراكز نفوذه السابقة مثل قطر وإسطنبول.



وأكد "نوح" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن الانقسامات التي كان يُخشى ظهورها في السابق أصبحت اليوم واقعًا معلنًا، قائلاً: "لم يتبقَ من التنظيم شيء يُذكر، وحتى في السجون داخل مصر، لم يكن هناك توافق بينهم حتى الرئيس الراحل محمد مرسي كان مختلفًا مع قيادات التنظيم".

سقوط التنظيم

وأضاف أن مرسي، خلال فترة رئاسته، كان يسعى لإجراء تقييم شامل لأداء وتحركات الجماعة، لكنه كان مُقيّدًا ولم يُسمح له بالتعبير عن رأيه بحرية.

أوضح: "كان عنده كلام كتير، وكان يطمح بأن يكون رئيسًا لكل المصريين، وليس فقط للإخوان، لكنه دُفع للخروج من المشهد بسرعة، وهذا السلوك كان سببًا رئيسيًا في سقوط التنظيم قبل أن يرفضه الشعب".



وحول أسباب تفكك التنظيم، أشار إلى أن "شهوة الدنيا والتنافس عليها" لعبت دورًا جوهريًا، واصفًا هذا الصراع بأنه "أقوى من إغواء الشيطان نفسه".

وأضاف أن ما حدث مع شخصيات مثل أيمن نور يؤكد أن شهوة الحكم كانت من الأسباب التي أضعفت ما تبقى من الكيان التنظيمي.



واختتم نوح حديثه بالتأكيد على أن تنظيم الإخوان بات اليوم خارج معادلة التأثير، ليس فقط سياسيًا، بل حتى على مستوى الهيكل الداخلي والفكر القيادي.