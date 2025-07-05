عضو بالقومي للطفولة والأمومة: العنف يعتبر قضية أمن قومي

قال الدكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك وعضو المجلس القومي للطفولة والأمومة إن العنف يعتبر قضية أمن قومي، وأن مرصد الإرهاب الدولة أكد على أن الفترة منذ 2013 وحتى 2023 الدواعش استقطبوا الأطفال المراهقين، من خلال المحتوى الذي يميل إلى العنف.

العنف المعنوي

وأضاف استشاري تعديل السلوك خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «آخر النهار» والمذاع عبر قناة «النهار» تقديم الإعلامي تامر أمين أن الأصعب من العنف هو العنف المعنوي، لافتا إلى أن العنف المعنوي الذي له علاقة بالحب المشروط أو الصمت العقابي مع الأطفال.

الطوارئ السلوكية

ولفت إلى أن الأشياء التحذيرية لابد أن تتم في بعض الأوقات، والتي تبدأ من عمر عامان، والتي يتم التعامل معها بنفس أعراض المراهقة، وفي بعض الحالات يتم إطلاق مصطلح الطوارئ السلوكية، والتي تحتاج إلى إسعافات أولية سلوكية.

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