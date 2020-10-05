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تعليم

إعلام الأزهر تحدد موعد اختبارات التشعيب وآليات الالتحاق بقسم العلاقات العامة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:53 م
كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة الأزهر
محمد شحتة
أعلنت كلية الإعلام بجامعة الأزهر، عن موعد إجراء اختبارات التشعيب لطلاب الفرقة الثالثة الراغبين في الالتحاق بقسم (العلاقات العامة والإعلان) للعام الجامعي 2020 / 2021، ليكون السبت الموافق 10 أكتوبر 2020 الساعة العاشرة صباحا بمقر الكلية.

أوضحت الكلية، أنه لا تقبل أية أعذار للتخلف عن الاختبار، ومن سيتخلف سيتم توزيعه بمعرفة الكلية على القسم الذي تراه مناسبا للطالب.

آليات وشروط الالتحاق بقسم العلاقات العامة والإعلان.

أولا: ما هو تخصص العلاقات العامة؟
يعد مجال العلاقات العامة من أكثر المؤهلات تنوعًا، حيث لا تكاد تخلو شركة دولية أو محلية، أو منظمة كبيرة من قسم مخصص للعلاقات العامة والعلامات التجارية والتسويق.

ويتيح القسم للطالب دراسة العديد من المجالات، مثل: العلاقات العامة، والاتصال التنظيمي، وإدارة الأزمات والصورة والسمعة والهوية، والتسويق الاجتماعي، والاتصالات التسويقية والإعلان، بالإضافة إلى الإعلام الدولي وتكنولوجيا الاتصال.

ثانيا: أهداف قسم العلاقات العامة والإعلان:
بعد انتهاء الطالب من دراسته يتحقق لديه الأهداف التالية:
- فهم طبيعة عمل العلاقات العامة وأهدافها ووظائفها والأسس العلمية لممارستها.
- القدرة على إعداد برامج وحملات العلاقات العامة والحملات الإعلانية والاتصالية والدولية.
- تحليل الرأي العام وآراء الجماهير المختلفة في كافة القضايا وفقا للمعايير العلمية.
- اكتساب مهارة التعامل مع وسائل الإعلام الجديد، والعلاقات العامة الرقمية.
- إدراك طبيعة الإعلان، وتقنياته، ومجالاته المختلفة، والعوامل المؤثرة فيه.
- التطبيق العملي لأخلاقيات العلاقات العامة، وقواعد الإعلام الدولي.
- التعرف على كيفية الإدارة الإعلامية للأزمات المحلية، والدولية، والتنظيمية، ومعرفة قواعد التعامل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.

شروط الالتحاق بقسم العلاقات العامة والإعلان:
- أن يكون الطالب ناجحا في مادة/ المدخل إلى العلاقات العامة، بتقدير جيد على الأقل، وتكون الأولوية في حالة تساوي المتقدمين للالتحاق للطلاب الأعلى تقديرًا في المادة المذكورة، ثم الأعلى في التقدير العام.
- المظهر الحسن، واللباقة، والقدرة على حسن التصرف، واكتساب ثقة الجمهور واهتمامه.
- الثقافة العامة (المعلومات العامة والاطلاع)، والثقافة المتخصصة (في المجال الدراسي للعلاقات العامة).
- توافر بعض المهارات لدى المتقدم، كإجادة التعامل مع برامج الفوتو شوب (Photoshop)، والإن ديزاين (In- Design) ، ومهارات الكمبيوتر، ومهارة إجادة لغة أجنبية.
- إجادة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة.
- المشاركة الفعالة للمتقدم في الأنشطة الثقافية التي أقامتها الكلية والجامعة خلال العامين السابقين، سواء كانت المشاركة كمتسابق، أو كعضو لجنة تنظيم، أو كحضور، مع تقديم ما يفيد ذلك.
- حضور امتحان التشعيب في الموعد الذي حددته إدارة الكلية.
- يقوم الطالب أثناء المقابلة بتقديم سيرة ذاتية تتضمن الشهادات والوثائق التي تفيد بحصول الطالب على دورات تتعلق بالمهارات التي تمت الإشارة إليها أعلاه.

ملاحظة عامة:
يتم تقييم الطلاب في النقاط السابقة عن طريق النقاط، بحيث يكون هناك درجات لكل بند تحددها لجنة التشعيب، ويتم قبول الطلاب الذين حصلوا على تقييم أكثر من 70%، لذا نرجو من أبناءنا المتقدمين أن يجتهدوا خلال فترة الإجازة الصيفية في اكتساب بعض المهارات لتعزيز موقفهم أمام اللجنة، ولكي يكون الطالب مواكبًا لجميع المهارات التي يجب أن يتمتع بها طالب كلية الإعلام بشكل عام، والعلاقات العامة بشكل خاص.
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