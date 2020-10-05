ماجد عبدالفتاح: لقاءات مع مسئولي مجلس الأمن لدعم المساعي المصرية السودانية في ملف سد النهضة.. فيديو

قال السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه تم إجراء العديد من اللقاءات مع مسئولي مجلس الأمن للمساعدة في نجاح المساعي المصرية السودانية في ملف سد النهضة.









وأضاف السفير ماجد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن المجلس الأخير لجامعة الدول في جلسته الأخيرة ٩ سبتمبر الماضي، أصدر قرارا بشأن التدخلات التركية في الشئون العربية مع بعض التحفظات من الدولة الليبية.









وتابع مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن الدولة الليبية قالت إن تدخل تركيا في شئونها لم يكن تدخلا بل كان بعد اتفاق من الطرفين، وتركيا تقوم بالتزامها لهذا الاتفاق.









وأوضح السفير ماجد عبد الفتاح، أن هناك تحفظات من بعض الدول على هذا القرار وهم قطر وجيبوتي والصومال، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجامعة العربية الخاصة بشأن التدخلات التركية في الشئون العربية.







