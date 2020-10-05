AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تقرير: هذه هي الدولة الوحيدة القادرة على إنهاء الصراع في قره باغ

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:02 م
صدى البلد
محمد عثمان
كشف تقرير لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن الدولة الوحيدة القادرة على إنهاء الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم قره باغ، والذي تدخلت فيه تركيا لتدعم باكو ضد يريفان.


قال التقرير إنه يبدو للحظات، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، صديقان، حيث تمكن ضابط المخابرات الروسية السابق، من إبعاد أحد أعضاء حلف الناتو الأكثر إحراجًا، وهو أردوغان، الذي طردته الولايات المتحدة من برنامج مقاتلات "إف-35" لشرائه أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية، وبدت أنقرة قريبة لموسكو أكثر من بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي ومقر حلف الناتو.


أضاف التقرير: "ولكن كيف تغير ذلك. بعد الاصطدام في سوريا ودعم الأطراف المتصارعة في ليبيا، فبوجه عام أصبح كل طرف يرى محاولات الآخر للاستفادة من انسحاب أمريكا الإقليمي مصدر إزعاج. ولهذا لم يعد بوتين وأردوغان يتواصلان مع بعضهما. في الواقع، ومع الصراع المتصاعد بين أرمينيا وأذربيجان حول تبعية إقليم قره باغ. ترك أردوغان بوتين في أكثر مكان معقد بالنسبة له منذ سنوات".


وأشار التقرير إلى أن تركيا قدمت الدعم لأذربيجان عن طريق المرتزقة - وهو أمر تنفيه أنقرة رسميًا -، وقد أدى هذا الدعم إلى إحراز باكو تقدمًا سريعًا، فيما اقترحت أرمينيا إحياء صيغة المحادثات القديمة وطلبت دعم الولايات المتحدة وتعهدت بمواصلة القتال.


ولفت التقرير إلى أن أذربيجان رغم ذلك بدأت تفقد بعض القوى، وذلك بعد أن توسعت رقعة الصراع إلى مناطق مدنية بوتيرة أكبر وأعمق من كلا الجانبين، وهنا تأتي خطوة موسكو التي طالبت بوقف إطلاق النار بشكل دبلوماسي وبدأت تراقب الفوضى على حدودها بين طرفي الصراع.


وترى "سي.إن.إن" أن هناك حجتين حول موقف موسكو من هذا الصراع، الأولى أنها تحاول أن تعاقب رئيس وزراء ارمينيا، نيكول باشينيان، الذي وصل إلى السلطة عام 2018 ويحاول التقرب ببطء من الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على مصالحه في ذات الوقت مع روسيا.


واعتبر التقرير أن ترك روسيا لأرمينيا في الحرب مع أذربيجان هو بمثابة عقاب على عدم ولاء الأخيرة لموسكو، لكن هناك مجازفة قد يخوضها الكرملين وهو أن يترك حليف تركيا يربح الحرب، وهو ما سيؤثر على مصالحها.


أما الحجة الثانية، مفادها أن إقليم قره باغ وهو عبارة عن منطقة جبلية تقع داخل حدود أذربيجان ليس له قيمة استراتيجية بالنسبة لموسكو، لكي تنفق عليه رأس المال العسكري والسياسي، لكنها ترى أن أرمينيا هي أحد الأصول طويلة الأجل.


قيمة استراتيجية كافية لموسكو لتهتم بإنفاق رأس المال العسكري أو السياسي عليها. ومع ذلك ، فإن أرمينيا هي أحد الأصول طويلة الأجل للكرملين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرمينيا تحذر تركيا من التدخل في الصراع مع أذربيجان

صحيفة روسية: تركيا تعمل على تغيير موازين القوى بين أرمينيا وأذربيجان

بلطجة مستمرة.. تركيا تؤكد استعدادها لدعم أذربيجان عسكريا

رئيس الوزراء الأرميني يشن هجومًا على تركيا ويطالبها بالخروج من جنوب القوقاز

مرتزقة تركيا في أذربيجان.. سوريون يحاربون من أجل أردوغان.. تفاصيل

أردوغان يركض في حقل ألغام.. التدخل التركي في الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ يخاطر بصدام مع روسيا.. صبر موسكو على أنقرة ينفد سريعا.. وأرمينيا تستنجد بالرئيس السيسي

ترشيحاتنا

جرائم مخلة بالشرف.. سعيد حساسين ممنوع من الترشح لأي منصب نيابي طوال حياته بالقانون

سر غياب عادل إمام وسمير غانم وميرفت أمين عن زفاف شقيق إلهام شاهين.. شاهد

الزمالك وسموحة .. احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي يفجر غضب جنش ..صور

بموسيقى تتضمن حديثا نبويا.. ريهانا تستفز المسلمين بإعلان ملابس داخلية

عروس في ورطة.. مقلب غريب من حماتها وأخت زوجها

تامر أمين يعلق على فيديو سحل رجل مسن في إحدى القرى ..فيديو

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يعلن مفاجأة: 20 ألف جنيه لكل طالب سنويا

قرار جديد من وزارة الرياضة حول إيقاف مرتضى منصور

شوقي: 40% من الطلاب معفيون من المصروفات المدرسية.. ومفاجآت للمعلمين في العام الجديد

عضو باللجنة الأولمبية يكشف علاقة الخطيب بإيقاف مرتضى منصور ..فيديو

ممعهوش البطاقة .. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

ورحمة أمي لاحبسك .. مرتضى منصور يتوعد فرج عامر والأخير يفضحه

الزمالك وسموحة .. احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي يفجر غضب جنش ..صور

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو استغاثة سيدة من داخل سيارة فى مدينة نصر

مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

جبروت ابن أم حكاية مفتعلة؟ .. القصة الحقيقية لحبس شاب لـ أمه عاما طمعا في معاشها .. فيديو

عقوبات مرتضى منصور "باطلة".. نائب: اللجنة الأولمبية لم تستأذن البرلمان

أحمد حسام ميدو لـ عصام عبد المنعم: أنت عنصري وجاهل.. والأخير يرد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسخة جديدة تنضم لعائلة رولز رويس من طراز Ghost .. صور

عروس في ورطة.. مقلب غريب من حماتها وأخت زوجها

كيف تتجنب إصابة القطط بنزلات البرد في فصل الشتاء؟ طبيبة بيطرية تجيب