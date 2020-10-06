AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الخميس.. موعد عقد امتحان القبول الشفوي قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:20 ص
كلية الآداب جامعة
كلية الآداب جامعة القاهرة
مريم عزت

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الآداب جامعة القاهرة عن عقد امتحان القبول الشفوي قسم اللغة اليابانية وآدابها (برنامج الماجستير – برنامج الدكتوراه)، للعام الجامعي الجديد 2020-2021 وذلك يوم الخميس الموافق 8-10-2020 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمعامل القسم .

 

ومن جانبه قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية تتحرك خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021، في ضوء الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بصحة الطالب والتي تعتمد على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس داخل المدرجات بعدد لا يزيد عن 30% من مساحة المدرج بالإضافة إلى ارتداء الماسك وعمليات التعقيم.

 اقرأ أيضا:

مد فترة اختبارالقدرات لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين فى الالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا


وأضاف د. شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن وزارة التعليم العالي خصصت منصة تعليمية إلكترونية تُلزم أعضاء هيئة التدريس على توفير المحتوى الإلكتروني الخاص بالمادة والقسم، لافتًا إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة استطاع توفير منصة احترافية للتعليم الالكتروني وتم اتخاذ قرار من جانب الكلية على العمل على الاتجاهين من المنصات التعليمية.


وأوضح  عميد كلية الأداب ، أن الكلية تعمل منذ فترة على تجميع المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الجديد 2020-2021 ، لافتًا إلى أن استثناء بعض المقررات العملية من نسبة الحضور التي نصت عليها وزارة التعليم العالي لاعتمادها الأكبر على التواصل المباشر  مثل الجغرافيا ورسم الخرائط لأنه لا يمكن أن يتخرج الطالب دون أن يستطيع رسم خريطة وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس في أسبوع.. لأول مرة تستضيف مكتب التنسيق المركزي للثانوية العامة.. والإعلان عن شروط نظام الساعات المعتمدة بـ تجارة انجليزي

ألسن عين شمس تفتح باب الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠

تضم 18 قسما.. لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام آداب القاهرة والأوراق المطلوبة

زي النهاردة.. عقد امتحان القبول الشفوى بقسم اللغة الفرنسية بآداب القاهرة لبرنامجي الماجستير والدكتوراه

لطلاب الشعبة الأدبية.. تعرف على موعد امتحان القبول الشفوي بقسم اللغة الفرنسية بآداب القاهرة

غدا.. امتحان القبول الشفوى لطلاب الماجستير بآداب القاهرة

ترشيحاتنا

رؤيتان لشيخ الأزهر والشعراوي الراحلان.. كيف اطمأن السادات لاتخاذ قرار حرب أكتوبر؟

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يبدأ التحرك لوقف قرار اللجنة الأولمبية.. وناصر ماهر يكشف حقيقة توقيعه لـ بيراميدز

الأهلاوية بيدعموني.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك بعد قرارات الأولمبية

متى يمنع الابن من الميراث

الدولار بــ15.69 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

بـ كاش مايوه.. زوجة علي ربيع تثير إعجاب متابعيها على إنستجرام

AdvertisementS

طلقني بسبب مرضه النادر.. زوجة الفنان أحمد زاهر تكشف قصة ارتباطهما: محبش يتقِّل عليا..فيديو

مرتضى منصور يعلن أولى خطواته لـ إيقاف قرارات اللجنة الأولمبية

الإفتاء: حالتان لا يكون غضب الوالدين فيهما عقوقا

وسط الثعابين والفئران.. أم تحبس رضيعها في قفص للكلاب

ناصر ماهر يحسم الجدل بشأن توقيعه لـ بيراميدز والرحيل عن الأهلي.. فيديو

بـ كاش مايوه.. زوجة علي ربيع تثير إعجاب متابعيها على إنستجرام

أخبار الفن.. زوجة علي ربيع بـ الكاش مايوه.. ظهور نادر لوالد جنا عمرو.. مجدي شطة يظهر مع سليمان عيد

صورة طبق الأصل.. شاهد الممثلة جنا عمرو ووالدها في ظهور نادر يجمعهما

حدث ليلا.. كبير أطباء البيت الأبيض يحذر من تدهور حالة ترامب.. إخلاء سبيل بسمة مصطفى.. إحالة قاتلة زوجها في القليوبية للمفتي

حقائق جديدة.. فيروس كورونا لا ينتشر بهذه الأماكن

اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة عن وقف مرتضى منصور بسبب كبار رموز الزمالك.. فيديو

ماتوا بعد 24 ساعة زفاف.. أسرة عروسي الجنة تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياتهما في الشرقية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل تعود من جديد.. السيارة الكهربائية الجديدة كليا Mokka 2021.. صور

شاهد.. وحش مرسيدس القادم G550 4x4 موديل 2021

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور