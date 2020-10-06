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منوعات

5.3 مليون يوم بناء.. فيزيائي يكشف سر الهرم الأكبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
نهى حمدي
عند النظر لأهرامات الجيزة؛ يخطر دومًا سؤال، لا إجابة له في الغالب، وهو: "كم عامل قام ببناء الأهرامات؟"، ربما كان بناء الهرم الأكبر "خوفو"، الأقدم من بين أهرامات الجيزة، أسهل بكثير مما يعتقده الكثيرون، وفقًا لحسابات جديدة باستخدام "الفيزياء البسيطة".

المؤرخ اليوناني "هيرودوت"، كتب، بعد أكثر من 21 قرنًا، أن بناء الهرم احتاج إلى عمال بعدد 100.000 رجل، وعملوا في فترات 3 أشهر في السنة؛ لإنهاء الهيكل في 20 عامًا.

في عام 1974، قدَّر "كورت مندلسو"، الفيزيائي البريطاني، هذا الرقم، بنحو 70 ألف عامل موسمي، وما يصل إلى 10 آلاف عامل بناء دائم، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

لكن البروفيسور "فاكلاف سميل" يعتقد أن هذه مبالغة في التقدير ، مضيفًا: "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل من خلال اللجوء إلى الفيزياء البسيطة."

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وأضاف في كتابته لمجلة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات: "إن الطاقة اللازمة لرفع كتلة الأحجار فوق مستوى الأرض هي ببساطة نتاج التسارع الناتج عن الجاذبية والكتلة ومركز الكتلة ، والتي في الهرم ربع ارتفاعه".

كما أشار إلى أنه "لا يمكن تحديد الكتلة؛ لأنها تعتمد على الكثافة المحددة للحجر الجيري والملاط في طرة التي تم استخدامها لبناء الهيكل".

وافترض متوسط الحجر ​​2.6 طن لكل متر مكعب، وبالتالي الكتلة الإجمالية تبلغ حوالي 6.75 مليون طن، هذا يعني أن الطاقة الكامنة للهرم تبلغ حوالي 2.4 تريليون جول.

ويضع البروفيسور سميل الرقم أقل بكثير من التقديرات السابقة، وأضاف: "للحفاظ على معدل الأيض الأساسي للشخص (تحول الطعام إلى طاقة)، يحتاج الرجل الذي يبلغ وزنه 70 كيلوجرامًا إلى 7.5 ميجا جول يوميًا".

واستطرد: سيؤدي الجهد المطرد إلى رفع هذا الرقم بنسبة 30 في المائة على الأقل، وسيتم تحويل حوالي 20 في المائة من هذه الزيادة إلى عمل مفيد ، وهو ما يعادل حوالي 450 كيلوجول في اليوم.

أكمل: قسمة الطاقة الكامنة للهرم على 450 كيلوجول يعني أن الأمر استغرق 5.3 مليون يوم عمل لرفع الهرم، وإذا كانت سنة العمل تتكون من 300 يوم ، فإن هذا يعني ما يقرب من 18000 سنة عمل ، والتي  موزعة على 20 عامًا ، تعني قوة عاملة من حوالي 900 رجل.

وحسب البروفيسور "سميل" أن هناك حاجة إلى 2500 عامل إضافي لوضع الحجارة في الهيكل المرتفع ثم صقلها، ويقدر المجموع الكلي بـ 3300 عامل.

واختتم الخبير: "حتى لو ضاعفنا هذا الرقم لحساب المصممين والمنظمين والمشرفين والعمالة اللازمة للنقل وإصلاح الأدوات وبناء المساكن في الموقع وصيانتها وأعمال الطهي والغسيل ، سيظل المجموع أقل من 7000 عامل ".

وفي التسعينيات ، اكتشف علماء الآثار مقبرة للعمال وأسس مستوطنة تستخدم لإيواء بناة الهرمين اللاحقين في الموقع ، مما يشير إلى أن ما لا يزيد عن 20 ألف شخص يعيشون هناك.

ويعتقد البروفيسور سميل أن هذا ، من خلال الحساب الجديد، يوضح مدى السرعة التي أتقن بها المصريون الأوائل بناء الأهرامات.
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