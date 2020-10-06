من أجل حضن.. طفل يسير 2736 كيلومترا لرؤية جدته

غاب الطفل "روميو كوكس" عن جدته كثيرًا، ففرش اشتياقه طريقا، وسار عليه 1700 ميل (نحو 2736 كيلومتر) من صقلية إلى منزلها في بريطانيا، ثم ركض الخطوات القليلة الأخيرة لاحتضانها بشدة.





انتقل "روميو " ذو الـ 11 عامًا، إلى إيطاليا مع والده "فيل" وأمه "جيوفانا" العام الماضي، ومع هبوط الطائرة، شعر "روميو" أنه لن يتمكن من رؤية جدته "روزماري" البالغة من العمر 77 عامًا والعودة إليها؛ لذلك أقنع والد " فيل" لمساعدته في الوصول إلى هناك سيرًا على الأقدام ، وجمع 13500 جنيه إسترليني للاجئين في الطريق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





الرحلة انطلقت في 20 يونيو ، حيث عبروا إيطاليا وسويسرا وفرنسا ، وناموا تحت النجوم، وقاموا بترويض حمار بري ، قبل وصولهم إلى لندن ، في 21 سبتمبر.





ودخلوا إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل ذهابهم إلى منزل روزماري في مدينة "ويتني" بـ "أوكسفوردشاير"، وركض روميو لعناقها.





وقال: "كان لدينا أفضل حضن على الإطلاق، لقد اشتقت إليها حقًا".





وأوضحت روزماري: "إن رؤية روميو بعد رحلته؛ تبدو مميزة للغاية. فيمكن للأطفال أن يلهمونا ".



