هزار يقلب بحادث.. طالبة تحبس داخل غسالة| فيديو

من باب الترفيه والسخرية ينساق الأشخاص إلى فعل أمور غير عادية، ولكن في بعض الاحيان تقلب السخرية إلى حوادث وأحيانًا ترتقي إلى مستوى الكوارث، كانت واقعة الطالبة "روزي" من بين الوقائع الساخرة التي انتهت بحادثة غير متوقعة.





كانت الطالبة "روزي كول" تتناول بعض المشروبات مع رفاقها في المنزل عندما خاضت تجربة الدخول إلى دخول مجفف ملابس في سكنهم المشترك. بجرأة وذهن غائب عن الوعي قررت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا أن تفعل ذلك ، قائلة إنه لا توجد فرصة لها لخوض هذه التجربة في وقت آخر.





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ولكن بعد أن تحركت روزي في طريقها إلى الداخل ، تعثرت داخل الماكينة واضطر زملاؤها في الشقة إلى الاتصال بخدمات الطوارئ. استمر الاضطراب حوالي 20 دقيقة واستغرق الأمر ثلاثة رجال إطفاء لإنقاذ الطالب المرتبك بنجاح، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.





قالت روزي ، وهي من جامعة هال ، شرق يوركشاير ، مازحة أنه بينما ينقذ رجال الإطفاء القطط في الأشجار ، فإنهم ينقذون الطلاب في مجففات الملابس، وقالت: "أعتقد أنه لم تكن هناك فرصة لأن أكون لائقًا بالفعل ، قررت أن أجربها ولدهشتي بدا الأمر أسهل مما كنت أعتقد.





"لم يكن الأمر كذلك حتى هزت رجلي إلى الداخل وشعرت ساقي ورائي حتى أدركت أنني لا أستطيع الخروج"، لم أكن أعتقد أن الأمر كان بهذا السوء في البداية ، وكان زملائي في المنزل يضحكونني ، لكن عندما أدركت أنني لا أستطيع فك ساقي ورجلي عالقة ، شعرت بالقلق قليلًا. "







