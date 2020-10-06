البامية بـ 22 جنيهًا .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6-10-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 6 -10 2020 .

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 4 جنيهات

البصل 6 جنيهات

البطاطس 3 جنيهات

البامية 22 جنيهًا

الكوسة 10 جنيهات

الخيار 6 جنيهات

الجزر 6 جنيهات

الباذنجان 6 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الكانتلوب 6 جنيهات

العنب 12 جنيها

البلح 30 جنيها

الاناناس 35 جنيها

الاناناس 35 جنيها

وكانت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت أن قطاع الخضروات والفاكهة شهد العديد من الإنجازات خلال الـ6 أعوام الماضية، حيث أن معظم الأسعار عادت مرة أخرى لتنخفض خلال العامين الماضيين بنسبة تتراوح بين 30-50٪ في معظم الأصناف.

ونوهت الشعبة إلى أن قطاع الخضروات والفاكهة شهد طفرة كبرى خلال الفترة الماضية يشهد بها العاملون بالقطاع وذلك بعد أن عاد الإنتاج المصري مرة أخرى ليصبح الأفضل في أوروبا وهو ما اتضح من خلال ارتفاع الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة.