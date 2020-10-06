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تعليم

آداب عين شمس: تطبيق التعليم الهجين والامتحانات الالكترونية فى العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
عميد كلية الاداب
عميد كلية الاداب جامعة عين شمس
قسم التعليم

 قال الدكتور "مصطفي مرتضي" عميد كلية الأداب بجامعة عين شمس ان كلية الآداب استقبلت طلاب الثانوية العامة من المرحلتين الاولي والثانية ومازلت الكلية  تسقبل طلاب المرحلة الثالثة ، حيث تعتبر كلية الآداب من الكليات متعددة الأقسام والتي تستقبل عددا كبيرا من الطلاب.


واوضح مرتضي في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " ان عدد الطلاب بالكلية حوالي 24 الف طالب  وطالبة ويوجد16 قسم للدراسة مشيرا الي  ان  الكلية استقبلت طلاب المرحلة الاولي بتنسيق  90 % اضافة الي التنسيق الداخلي والمجموع الاعتباري لكل قسم واجتياز امتحان القبول.


واكد " مرتضي "ان الكلية تعمل علي تطوير البنية التحتية والتوسع بالمنشأت التي تسع عدد الطلاب وتجهيز القاعات والمعامل بكافة الأجهزة التكنولوجيا موضحا ان الكلية تتبع قرارات الوزارة بالتعليم الهجين حيث يحضر الطلاب بالحرم الجامعي ثلاث ايام فقط ويتبقي ثلاثة ايام بالمنزل. 



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واشار عميد كلية الآداب الي ان الكلية تعمل بالامتحانات الالكترونية التي تصب اولا في مصلحة الطالب  وذلك لعدم تدخل الايدي البشرية في التصحيح والمراجعة مؤكدا علي انه تم  تدريب اعضاء هيئة التدريس علي استخدام المنصة الالكترونية ورفع المقررات الدراسية وبنوك الأسئلة

واضاف "مصطفي "ان الكلية اضافت المقررات الدراسية علي أسطوانات مدمجة بدلا من الكتب المطبوعة بتكلفة اقل ضمن المصروفات الدراسية والتي تمنع استغلال الطلاب  من المكاتب الخارجية.
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