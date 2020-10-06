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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:06 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
أحمد أيمن
تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأرق التهاني للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد فريد، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، ولجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الذكرى السابعة والأربعين، لعبور قواتنا المسلحة للضفة الشرقية من القناة، وتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، تأتي في وقت تموج فيه المنطقة بالصراعات والتحديات الإقليمية.

وتجدد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثقتها في قدرة القيادة السياسية وقواتنا المسلحة، على العبور بمصر إلى بر الأمان، رغم ما يحاك ضدها من مؤامرات، والاصطفاف خلف الدولة لمواجهة أية أخطار تهدد أمن واستقرار مصر.

وترى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشعب المصري الذي قدم جنودًا قادوا معركة التحرير الكبرى، وأحبط مخططات خطف الدولة المصرية لصالح جماعة إرهابية، هو حائط الصد الأول ضد الشائعات المغرضة ودعوات الفوضى.

وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتحية خالصة لكل جندي استشهد من أجل الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن الغالي.
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