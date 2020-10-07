AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سلع غذائية ومسئولون.. ضبط 1194 قضية تموينية متنوعة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملاتت عن ضبط (1194) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية: 
 ضبط (1٫75 طن مقطعات دواجن بدون مستندات "مجهولة المصدر") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى المطاعم لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص  (بمحافظة القاهرة).
 
كما تم ضبط ( 4٫66 طن سلع غذائية أرز أبيض و ملح طعام – 1٫800 عبوة خل طعام ) بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لعرضها  للبيع التداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة القاهرة).

فيما تم ضبط ( 4٫04 طن شاى غير مطابقة للمواصفات القياسية ومغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة – أدوات إنتاج "عدد 2 ماكينة تعبئة وتغليف – عدد 1 خط إنتاج")، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة الإسكندرية).
 ضبط ( 3 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة سوهاج).

وفى سياق متصل تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإستيلاء على (مبلغ مالى قدره 468٫735 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء).

كما تم ضبط (7٫502 عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل صابون إستحمام 
ودهانات و زيت شعر و سرنجات بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة ) ، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن إحدى الشركات لتجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون ترخيص (بمحافظة القاهرة).

فيما تم ضبط (52000 قطعة ملصقات مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية الخاصة بأنشطة مختلفة دون تفويض من الشركات المنتجة ) ، بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة مالك مطبعة بدون ترخيص (بمحافظة الإسكندرية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل طرحها للبيع.. ضبط مستحضرات تجميل وقطع غيار سيارات مغشوشة داخل شركتين بالقاهرة

ضبط محل موبايلات بدون ترخيص بالموسكى

حبس مسئول محل هواتف لإدارته دون ترخيص بالموسكي

شرطة التموين تضبط أطنانًا من السلع وأدوية مجهولة المصدر في 5 محافظات .. فيديو

ضبط ٦ أطنان "سكر وأرز" مجهولة المصدر بعابدين

ضبط 4.5 طن لحوم وأسماك غير صالحة داخل ثلاجة بقليوب

ترشيحاتنا

بازوكا: الإسماعيلي باع "المحمدي ومجدي" سرًا

فيديو جراف.. لماذا انقطع بث قناة الزمالك؟

إيمان العاصي تشارك جمهورها بالملصق الدعائي لفيلم عمار

أمير عزمي يكشف عن موقفه بشأن عقوبة إيقاف مرتضى منصور

جلسة تأييد.. لاعبو الزمالك يدعمون مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأوليمبية

المناورة صفر.. المنصوري يكشف عن سبب تسميته بـ الطيار المجنون خلال حرب أكتوبر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات جاكوار XF Mid-Cycle موديل 2021.. صور

ظهور أعراض تنفسية خطيرة على ترامب بعد نزع الكمامة.. فيديو وصور

تصل إلى 15%.. تخفيضات على صيانة جميع موديلات فولكس فاجن