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رياضة

أخبار الزمالك.. إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات وإمام عاشور مباراة.. ومفاجأة جديدة في إيقاف مرتضى منصور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:46 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء  ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

وجه حازم امام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لرئيس القلعة البيضاء بعد قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد.





يعقد اتحاد كرة القدم اليوم اجتماعا طارئا لبحث قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة .




خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل "رابيد تيست" خلال تدريبات اليوم استعدادا للمباراة المقبلة أمام وادي دجلة.




قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بدءا من المباراة التالية للمباراة التي تم طرده منها أمام المصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز وذلك لما بدر منه خلالها على النحو المفصل في تقريري حكم ومراقب تلك المباراة.



كشف مصدر مطلع أن اللجنة الأولمبية المصرية لم تخطر أى جهة دولية بالقرار الصادر بخصوص إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة .

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