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رياضة

عزة وفخر.. إبراهيم سعيد يهنئ الشعب المصري بذكرى أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:11 م
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
مصطفى كرم
احتفل الكابتن إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد بعد هزيمة الكيان الصهيوني المحتل وتحرير أرض سيناء. 

وغرد إبراهيم سعيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب "‏كل عام والشعب المصري بخير واخواتنا في الجيش المصري دائما في قوه وعزه وفخر لنا جميعا وستظل مصر ام الدنيا ‎#٦_اكتوبر". 

ويحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 47 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر.

هذا الانتصار الذي حقق فيه خير أجناد الأرض الأبطال ما انتظروه على مدار 6 سنوات منذ هزيمة 67 وانتصروا على الجيش الإسرائيلي فتمكنوا من عبور قناة السويس في الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف، وتدمير مواقع الجيش الإسرائيلي، وكسر شوكتهم الذين سقطوا قتلى وأسرى على يد جيش مصر العظيم لتتهاوى معه أسطورة الجيش الذى لا يقهر وليعرف العالم كله حقيقة جيش إسرائيل.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة.


وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا "في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة".

وتابع "إننى أنتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، لأؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، لعاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبدا، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وحماها من كل سوء وشر".

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