طريقة استرجاع القصص القديمة في انستجرام.. السر فى التحديث الجديد

أعلنت منصة التواصل الإجتماعى الشهيرة إنستجرام عن إضافة مميزات جديدة، أبرزها مساعدة المستخدمين في العثور على القصص القديمة المنشورة، حتى 3 سنوات مضت، مع ميزات أخري مثل تقليل محتوى العنف و التنمر، كما أن أرشيف القصص بات يحتوي الآن على تقويم شهري متجدد.





وبحسب موقع ذا فيرج التقني، كشف انستجرام أيضًا، عن ميزتين جديدتين للحفاظ على المحتوى ضد التنمر، والتي على ما يبدو أنها تخفي التعليقات التي من المحتمل أن تكون مسيئة تلقائيا، بينما تستثني المستخدمين من نشرها في المقام الأول.





وقد يبدو الأمر غريبا للبعض كيفية احتفاظ التطبيق بالقصص لأعوام، بسبب أن القصص تختفي بعد نشرها بـ 24 ساعة، وفي الحقيقة أن أرشيف القصص ليس بالأمر الجديد، وإنما يرجع لعام 2017،، إلا أن التقويم والخريطة هما الطريقة الأفضل للوصول لقصص بعينها.





كما أن الأرشيف الخاص بك، لن يظهر للعامة، و لكن هناك إمكانية اعادة نشر المحتوى من الأرشيف للعامة، ويتم الآن طرح خريطة القصص الجديدة، وعرض التقويم الشهري، ليتم الوصول إليها من خلال قائمة الأرشيف، ضمن ملف تعريف المستخدم الخاص بك.





ومن أفضل مميزات انستجرام الحديثة، هي ميزة منع المحتوى المسيء من النشر، والتي ستبدأ تلقائيا بإخفاء التعليقات التي تشير إلى العنصرية أو التنمر، لكن لن يتم حذف هذه التعليقات بالكامل، فمازال يوجد اختيار إظهار التعليقات المخفية، ويضيف انستجرام أيضا تحذيرات للمستخدمين الذين يقومون بنشر تعليقات محتمل أن تكون مسيئة، لمحاولة تشجيعهم للتفكير مرتين قبل النشر، لتوسيع مبادرة تم إطلاقها العام الماضي ضد التنمر والإساءة، كما يتم الآن إختبار كلتا الميزتين على المنصة الأساسية.



