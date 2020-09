اقرأها قبل نشرها.. ميزة جديدة من تويتر لمستخدمي أندرويد

بدأت شركة تويتر Twitter ، في اختبار ميزة جديدة في شهر يونيو الماضي، تسمي "اقرأ المقالة قبل إعادة تغريدها read the article before you retweet it"، والتي سيتم إطلاقها قريبا لجميع المستخدمين، الهدف منها تحفيز المستخدمين على قراءة المقالات التي لم يقرؤوها قبل إعادة التغريد.