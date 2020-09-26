اقرأها قبل نشرها.. ميزة جديدة من تويتر لمستخدمي أندرويد

بدأت شركة تويتر Twitter ، في اختبار ميزة جديدة في شهر يونيو الماضي، تسمي "اقرأ المقالة قبل إعادة تغريدها read the article before you retweet it"، والتي سيتم إطلاقها قريبا لجميع المستخدمين، الهدف منها تحفيز المستخدمين على قراءة المقالات التي لم يقرؤوها قبل إعادة التغريد.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، شاركت الشركة بعض النتائج من اختبارها الأولي للميزة ، والذي اقتصر على مستخدمي تطبيق تويتر على هواتف أندرويد ، وقالت"إن الأشخاص الذين أصبحوا يقرؤون المقالات المفتوحة الفورية بعد رؤية المطالبة بلغت نحو 40% أكثر وأن النسبة الإجمالية للأشخاص الذين يفتحون المقالات قبل إعادة التغريد زادت بنسبة 33%".









وقال موقع التدوينات العالمي: إن بعض المستخدمين عدلوا عن إعادة التغريد بعد قراءة المقالة"، حيث يطالب تطبيق الموقع مستخدمي تويتر في نظام أندرويد باللغة الإنجليزية، إذ قرر إعادة تغريد مقال قبل قراءته بفتح المقال قبل أن يفعل ذلك،





الجدير بالذكر أن موقع تويتر بدأ باختبار ميزة "الرسائل الصوتية المباشرة"، التي تسمح للمستخدمين بتسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها عبر الرسائل المباشرة للأصدقاء وأفراد الأسرة في المنصة.





ويأتي ذلك بعد أن أضاف موقع التدوينات المصغرة في شهر يونيو الماضي، ميزة التغريدات الصوتية لمنصته لأول مرة، حيث أن منصة التواصل الاجتماعي تعتمد على المنشورات النصية فقط منذ إطلاقها.





وتظهر التغريدات الصوتية في الجدول الزمني لمتابعيك على موقع تويتر، إلى جانب التغريدات النصية. حيث يمكن للمستخدم نشر تغريدات صوتية لا تتجاوز 140 ثانية (أو دقيقتين و 20 ثانية)، وفي حالة تجاوزت التغريدة الصوتية ذلك الحد الزمني، فسيقوم التطبيق بإنشاء تسجيل جديد، يجمع سلسلة من التغريدات الصوتية معا.