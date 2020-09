بـ فريقين جديدين.. تويتر تحل مشكلات إمكانية الوصول

وقد أطلق موقع التدوينات العالمى فريقين جديدين هما فريق مركز التميز لإمكانية الوصول ACE، وفريق إمكانية الوصول إلى التجربة EAT، حيث يجعل فريق ACE جوانب تويتر، مثل المساحات المكتبية والتسويق والمعايير القانونية والسياسات، أكثر سهولة.

وسيعمل فريق إمكانية الوصول إلى التجربة EAT، على تسهيل الوصول إلى المنتجات والميزات الجديدة والحالية، ويعمل تويتر على إضافة تسميات توضيحية تلقائية إلى الصوت والفيديو بحلول أوائل عام 2021.

جدير بالذكر أن تويتر طرح طريقة جديدة للسماح للمستخدمين بالعثور على التغريدات المقتبسة بشكل أسهل من خلال فصلها عن التغريدات العادية، حيث سيكون للتغريدات المقتبسة قسم خاص في تفاصيل التغريدات مباشرة إلى جانب زر إعادة التغريدات.

The Americans With Disabilities Act was signed into law 30 years ago. Federal law requires accessibility from the start. You don't, as a matter of civil rights law, get to roll out an inaccessible feature and then, only later, make it accessible. https://t.co/f58t9pthAy