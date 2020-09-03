بـ فريقين جديدين.. تويتر تحل مشكلات إمكانية الوصول

قالت الشركة المالكة لمنصة تويتر في تدوينة لها: "نحن نعلم أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لجعل خدمتنا متاحة وسنفعل ذلك"، ولأجل ذلك أطلق موقع تويتر Twitter، ميزات جديدة لتحسين خيارات إمكانية الوصول من أجل ضمان الوصول إلى التغريدات.









ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التقني، عندما اختبر تويتر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة المقاطع الصوتية مع التغريدات، تلقت انتقادات لعدم تضمين أدوات الوصول مثل التسميات التوضيحية المغلقة، وأدى ذلك إلى نقاش أكبر حول كيفية تعامل Twitter مع إمكانية الوصول.

















وقد أطلق موقع التدوينات العالمى فريقين جديدين هما فريق مركز التميز لإمكانية الوصول ACE، وفريق إمكانية الوصول إلى التجربة EAT، حيث يجعل فريق ACE جوانب تويتر، مثل المساحات المكتبية والتسويق والمعايير القانونية والسياسات، أكثر سهولة.









وسيعمل فريق إمكانية الوصول إلى التجربة EAT، على تسهيل الوصول إلى المنتجات والميزات الجديدة والحالية، ويعمل تويتر على إضافة تسميات توضيحية تلقائية إلى الصوت والفيديو بحلول أوائل عام 2021.









جدير بالذكر أن تويتر طرح طريقة جديدة للسماح للمستخدمين بالعثور على التغريدات المقتبسة بشكل أسهل من خلال فصلها عن التغريدات العادية، حيث سيكون للتغريدات المقتبسة قسم خاص في تفاصيل التغريدات مباشرة إلى جانب زر إعادة التغريدات.







