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تكنولوجيا

لتقييد ردود المتابعين.. تويتر تطرح ميزة جديدة لمستخدمي آيفون

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:01 م
تويتر
تويتر
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة تويتر Twitter، تحديثا جديدا لمستخدمي تطبيقها على نظام التشغيل التابع لآبل iOS ، والذي يجلب معه ميزة جديدة ستتيح لجميع المستخدمين تقييد عدد الردود على التغريدات الواردة من متابعي حساباتهم.

وفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، يختبر موقع تويتر هذه الميزة منذ شهر مايو الماضي، وطرحها أمس الأربعاء لمستخدمي تطبيق التدوينات الصغيرة على هواتف آيفون، والتي سيتم طرحها على نطاق أوسع قريبا لهواتف أندرويد.


وتساعد الميزة الجديدة مستخدمي الحسابات البارزة على المنصة، بتقليل عدد الردود ومنع الغرباء من الدخول في حوار شخصي، بالإضافة إلى منع المضايقات وتقليل الفوضى غير المرغوبة في  محادثات تويتر.

وبالإضافة إلى ذلك لن يتفاعل مالكو هذه الحسابات مع أشخاص خارج الدائرة مباشرة، ولن يتلقوا وجهات نظر خارجية، إلى جانب ذلك ستعطي الميزة الجديدة المستخدمين إمكانية تحديد الحسابات التي يتم ذكرها فقط في التغريدة.

ويمكن لمستخدمي تطبيق تويتر على هواتف آيفون استخدام الميزة الجديدة بسهولة، وذلك من خلال النقر فوق المربع الموجود أعلى لوحة المفاتيح عند كتابة تغريدة تقول "يمكن للجميع الرد Everyone can reply"، يمكنهم بعد ذلك الاختيار من بين ثلاثة خيارات هي: يمكن للجميع الرد على تغريداتهم، ويمكن للأشخاص الذين يتابعونهم فقط الرد، ويمكن للأشخاص الذين يذكرونهم فقط الرد. 

يذكر أن شركة تويتر أعلنت مؤخرا أنها ستقوم بوضع علامات على الحسابات الرسمية الحكومية، وكذلك على التغريدات التى تتم مشاركتها والتعليقات التى تتم من قبل هذه الحسابات، للحد من ظهورها الحسابات في نتائج البحث والإشعارات، وستشمل هذه الحسابات؛ الحسابات الرسمية لدول الصين، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
لتقييد ردود المتابعين.. تويتر تطرح ميزة جديدة لمستخدمي آيفون
لتقييد ردود المتابعين.. تويتر تطرح ميزة جديدة لمستخدمي آيفون
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