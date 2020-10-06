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محافظات

احتفالا بالعيد القومي.. محافظ الغربية يتابع فعاليات القافلة السابعة بزفتى

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:19 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات القافلة السابعة والتي نظمتها مديرية الزراعة بالغربية حول تدوير المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة من قش الأرز ، وذلك بالمركز الإرشادي بحانوت مركز زفتي ، والتي تأتي ضمن الـ٤٠ قافلة التي أعلنت عنها المحافظة احتفالا بالعيد القومي خلال شهر أكتوبر.

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وأشار المهندس عبد السلام هنداوي، منسق تدوير المخلفات الزراعية بمديرية الزراعة بالغربية، أن القافلة الزراعية التوعوية دارت حول تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية لقش الأرز يوفر معدلا كليا مقداره 4 كيلو قش، معامل 1 كيلو علف مركز والذي يؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج اللحم واللبن لدى المزارعين، نظرا لزيادة أسعار الأعلاف المركزة خلال السنوات الأخيرة، .

مما يساعد على زيادة الإنتاج الحيواني لدى المزارعين، وإمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحم واللبن مشيرًا إلى أن استخدام المخلفات الزراعية لقش الأرز في عمل كومات سماد عضوي، يعد من الأمور الضرورية، نظرًا لاتجاه المزارعين إلى زيادة استخدام المركبات الكيماوية مما يؤدي إلى إحداث ضرر جسيم للمنتج الزراعي وصحة المواطنين.

وفي نهاية القافلة تم المرور على مواقع التجميع والفرم والكبس وإعادة كبس المفروم لقش الأرز.

يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن تنفيذ ٤٠ قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي على مدار شهر أكتوبر يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار صنع بأيدينا ، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري في السادس من أكتوبر وتنفيذ طابور فني ورياضي وأمسية فنية ومعرض منتجات محلية في السابع من أكتوبر ، ومارثون رياضي في الثامن من أكتوبر ، وافتتاح عددًا من المشروعات الرياضية بحضور وزير الشباب والرياضة في العاشر من أكتوبر
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