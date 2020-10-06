جيهان السادات: الأولاد راحوا المدارس قبل حرب أكتوبر مباشرة عدا "نانا"

صرحت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنها قبل حرب أكتوبر سألت الرئيس السادات، قائلة "اودي الاولاد المدارس عادي قلي أه طبعًا .. وسيبتهم يروحوا ماعدا بنتي الصغيرة جيهان " نانا " لأني وقتها كنت شفت حلم اقلقني وهيا وقتها فرحت أنها مش هتروح ".





وأكدت جيهان السادات خلال استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «أون تي في»، أنها لم تكن تعرف موعد الحرب إطلاقًا لكنها كانت تشعر باقترابها مع زيادة الاجتماعات ولما كان الرئيس الراحل يقول لها "حضري الشنطة هبات بره" وقتها حسيت لكن لم أسأله ابدًا لكني أدركت أنها اقتربت " .





ونوهت زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، أن يوم 6 أكتوبر يوما مميزا للعائلة فهو يحتوي على الحزن و الفرح في وقت واحد لأن في ذلك اليوم انتصرنا على أعداءنا و في نفس اليوم أستشهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





وأشارت إلى أنها عام 1967 كانت تتحدث مع الرئيس السادات تشاوره في خوفها من الجيش الإسرائيلي إلا أنه كان واثقا من نصر الله و قد تحقق حلمه عام 1973 .