بعد 39 عاما على اغتياله.. جيهان السادات: بطل الحرب والسلام شخص لن ينسى

قالت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن يوم 6 أكتوبر يوم مميز للعائلة، فهو يحتوي على الحزن والفرح في وقت واحد، لأن في ذلك اليوم انتصرنا على أعدائنا، وفي نفس اليوم اُستشهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





وأكدت "السادات"، أثناء استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «أون تي في»، أنها كانت تشعر في الأيام الأخيرة في حياة زوجها أنه سيغتال.





وأشارت زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أنه حتى بعد 39 عاما على اغتيال الرئيس السادات ما زالت حزينة على رحيله واصفة إياه أنه لن ينسى أبدا.