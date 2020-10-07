جوتزه ينتقل رسميًا إلى أيندهوفن الهولندي

أعلن نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي، عن تعاقده بصفة رسمية مع الألماني ماريو جوتزه مجانًا بعد نهاية عقده مع بروسيا دورتموند.

وأتم جوتزه انتقاله لـ أيندهوفن لمدة موسمين، في آخر لحظات فترة الانتقالات الصيفي في هولندا.



