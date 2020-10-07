جوتزه ينتقل رسميًا إلى أيندهوفن الهولندي

أعلن نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي، عن تعاقده بصفة رسمية مع الألماني ماريو جوتزه مجانًا بعد نهاية عقده مع بروسيا دورتموند.
وأتم جوتزه انتقاله لـ أيندهوفن لمدة موسمين، في آخر لحظات فترة الانتقالات الصيفي في هولندا.
وذكرت صحيفة تيليجراف الهولندية أن جوتزه أتم اتفاقه مع أيندهوفن على الانتقال في صفوفهم واللعب في الموسم الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن جوتزه وافق على الانتقال لـ أيندهوفن بعدما فشل في الانتقال لـ أي فريق آخر في فترة الانتقالات الصيفية والتي انتهت أمس في الدوريات الخمس الكبرى.
وسيرتدي جوتزه القميص رقم 27 مع فريقه الجديد، وهو ثاني الصفقات لـ أيندهوفن الهولندي اليوم بعد التعاقد مع ماركو فان جينكل لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق.
وانتهى عقد جوتزه مع بروسيا دورتموند بنهاية شهر يونيو الماضي، بعد أن كان أحد أبطال المنتخب الألماني المتوج بكأس العالم 2014.