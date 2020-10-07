إصابة جديدة لـ محمد محمود مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة؛ عندما أكد أن محمد محمود لاعب الأهلي، تعرض لإصابة جديدة سيغب بسببها عن الملاعب الفترة المقبلة.



وأجرى اللاعب جراحة تحت اشراف أحمد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، بعد تأكد تعرضه لإصابة جديدة على مستوى الركبة.





وأضاف شوبير: محمد محمود تدرب بعد عودته من الإصابة مرات قليلة، وشعر بأن الآلام عاودته مرة أخرى، وقد يخضع لعملية جراحية جديدة، والأهلي حاليا يبحث عن حل جذري لهذه المشكلة.





وانضم محمود للأهلي في يناير 2019، قادمًا من وادي دجلة، ولم يلعب مع الفريق سوى مباراتين فقط أمام بيراميدز وسموحة في الموسم الماضي.





كما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد عن الأطقم التحكيمية لمباراتي اليوم الأربعاء بالدوري الممتاز.