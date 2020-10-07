AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إصابة جديدة لـ محمد محمود مع الأهلي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
أحمد هاني
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة؛ عندما أكد أن محمد محمود لاعب الأهلي، تعرض لإصابة جديدة سيغب بسببها عن الملاعب الفترة المقبلة.

وأجرى اللاعب جراحة تحت اشراف أحمد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، بعد تأكد تعرضه لإصابة جديدة على مستوى الركبة.

وأضاف شوبير: محمد محمود تدرب بعد عودته من الإصابة مرات قليلة، وشعر بأن الآلام عاودته مرة أخرى، وقد يخضع لعملية جراحية جديدة، والأهلي حاليا يبحث عن حل جذري لهذه المشكلة.

وانضم محمود للأهلي في يناير 2019، قادمًا من وادي دجلة، ولم يلعب مع الفريق سوى مباراتين فقط أمام بيراميدز وسموحة في الموسم الماضي.

كما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد عن الأطقم التحكيمية لمباراتي اليوم الأربعاء بالدوري الممتاز.

جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي: 

بيراميدز واف سي مصر

أحمد العدوي "حكم ساحة"
محمد جاد"مساعد أول"
عمران فريج"مساعد ثان"
شاهنده مغربي"حكم رابع"
محمود ناصف "حكم فيديو"
عمرو عايد "حكم مساعد فيديو"

إنبي والأهلي
محمد يوسف"حكم ساحة"
محمد عبد المجيد"مساعد أول"
محمد صلاح عبد الفتاح"مساعد ثان"
محمد سيد بكر"حكم رابع"
نادر قمر الدولة"حكم فيديو"
أحمد حامد فهيم "حكم مساعد فيديو"

يذكر ان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني أعلن قائمة الفريق لمواجهة إنبي التى جاءت على النحو التالي  :

فى حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد طارق سليمان.

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، أحمد فتحي، فارس طارق، محمد مغربي، محمد شكري.

خط الوسط: آليو ديانج ، حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، صالح جمعة، محمود عبدالمنعم "كهربا"، شادي رضوان، محمد فخري، عربي بدر. 

الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن.

Advertisements

ترشيحاتنا

محمد الحبشي: جروس لم يظلم لاعبي الزمالك

بندر بن سلطان: مبارك علم باتفاق أوسلو من إسرائيل.. وياسر عرفات رقص قائلاً "تحررت فلسطين"

صحيفة روسية: التلفزيون الصيني يبث الأغاني الوطنية استعدادا للحرب مع أمريكا

5 هواتف ذكية تتفوق على سامسونج Galaxy Note20 Ultra وبنفس السعر

أخبار الزمالك.. إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات وإمام عاشور مباراة.. ومفاجأة جديدة في إيقاف مرتضى منصور

تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة مدرب أثناء مباراة في الدوري.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أنغام بيبي شارك.. تعذيب غريب للمساجين في أمريكا باستخدام أغاني الأطفال

ضياع بيانات عدد ضخم من المصابين بـ كورونا يهدد بتفشي الوباء في بريطانيا

تعرف على مواصفات جاكوار XF Mid-Cycle موديل 2021.. صور