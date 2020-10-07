الوباء يواصل الفتك.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون حالة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 7ر35 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.





وأظهرت البيانات الجامعة الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 35 مليونا و 733 ألف حالة.





كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 25 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و48 ألف حالة.





وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميًا من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.





وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أمس الثلاثاء، أن هناك أملا بتوفر لقاح لكورونا في نهاية العام.



