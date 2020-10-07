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أخبار العالم

الوباء يواصل الفتك.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون حالة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:47 ص
إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون حالة
شيماء مصطفى
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 7ر35 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت البيانات الجامعة الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 35 مليونا و 733 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 25 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و48 ألف حالة.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميًا من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أمس الثلاثاء، أن هناك أملا بتوفر لقاح لكورونا في نهاية العام.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهونوم جيبريسوس، إن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فيروس "كورونا" المستجد مع نهاية عام 2020 الجاري.

وأضاف "تيدروس": "سنكون بحاجة إلى اللقاحات، وهناك أمل في أنه من الممكن أن نحصل على لقاح مع نهاية هذا العام .. هناك أمل".
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