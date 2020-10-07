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أهالي العجوزة عن النائب محمد أبو العينين: رجل أفعال لا أقوال.. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:23 ص
النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين
ريهام فيكتور
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن أهالي العجوزة أعربوا عن سعادتهم بعد تدخل النائب محمد أبو العينين لحل مشكلة المياه المتراكمة أسفل 10 عمارات بمساكن الشباب.

وتابعت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «أهالي العجوزة بدأوا يشعرون أن هناك من يستجيب لمشاكلهم في أي وقت وهذا هو الدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به نائب البرلمان تجاه أهله وأبناء دائرته».

وأشارت مجدي إلى أن سعادة أهالي العجوزة بحل مشكلة المياه المتراكمة أسفل عمارات الشباب انعكست على تعليقاتهم على صفحة النائب محمد أبو العينين على فيس بوك، لافتة إلى أن بعض التعليقات أشادت بجهود أبو العينين داخل دائرته، فضلا عن أن أحد أبناء الدائرة أكد أن أبو العينين رجل أفعال لا أقوال.

وعرضت الإعلامية رشا مجدى، مقدمة برنامج "صباح البلد"، البرنامج الانتخابي للنائب محمد أبو العينين، مرشح مجلس النواب، موضحة أنه يحمل رمز المدفع رقم 10 بدائرة الجيزة، والدقى، والعجوزة، فردى مستقل.
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