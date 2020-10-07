ضبط عاملين متلبسين بـ5280 عبوة سناكس وسجائر مهربة في سوهاج

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، من ضبط عاملين لبيعهما مواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر أغلى من ثمنها الرسمي بمراكز المحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، بلاغًا من ضباط إدارة شرطة التموين بورود معلومات عن مسؤول مصنع يُبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وصاحب محل بقالة يبيع علب السجائر أغلى من ثمنها الرسمي.





أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وباستئذان النيابة العامة، تم تدشين مأمورية بالتنسيق مع أقسام الشرطة التابعة لهما كلًا منهما.





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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من: "عمرو. ا. ص"، 23عامًا، مدير مسئول مصنع، ويُقيم دائرة مركز أخميم، وبحيازته وعرضه سلع غذائية مُنتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 5280 عبوة سناكس منتهية الصلاحية.





كما ضُبط "أشرف. م. ا"، 54عامًا، صاحب محل بقالة، ويُقيم بدائرة قسم شرطة طهطا، يُبيع سجائر بأزيد من سعرها الرسمي، كما تم ضبط 50 لتر بنزين مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات وتحريزها.





حُررت المحاضر اللازمة بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.