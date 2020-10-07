تماسيح صغيرة فى مياه بحر شبين بالغربية تثير الذعر.. والري تمشط السطح لاصطيادها.. شاهد

سيطرت حالة من الرعب والذعر الشديدين على وجوه الآلاف من الأسر والعائلات بنطاق عزب قري صفط تراب وشبرا ملكان وعياش بمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية عقب أنباء عن ظهور تماسيح صغيرة رآها بعض الصيادين والمزارعين حال تواجدهم بضفاف مياه ترعة بحر شبين الرابط بين مراكز "المحلة – سمنود – طنطا " وهو ما أثار حفيظة المواطنين خشية تعرض حياتهم للخطر الموت.

اقرأ أيضا:

بسبب معاكسته للفتيات.. مصرع شاب طعنا بـ سلاح أبيض في مشاجرة بالمحلة

ورصد "صدى البلد" شكاوى بعض المواطنين والأسر والعائلات التى تلخصت فى ارتفاع منسوب مياه بطرح النهر وهو ما اتضح حال استخدامهم للمياه للري الأراضي وهو ما دفع أحد المزارعين والصيادين للتقدم بشكوى رسمية إلى غرف العمليات والطوارئ بمجلس الوزراء والري ومحافظة الغربية بملاحظة وجود تمساح صغير طافيا بمياه ترعة بحر شبين بشكل مفاجئ طوال 10 أيام الماضية.

من جانبه قال محمد عليوة أحد مزارعي قرية صفط تراب إن أكثر من 80 % من أراضي العزب المجاورة تطل على ضفاف مياه ترعة بحر شبين التي يمتد طولها لأكثر من 50 كيلو مترا وعرضها لنحو 200 متر على الأكثر بينما عمق الترعة يصل إلى 35 مترا تقريبا وهو ما يعد مناخا مناسبا لمعايشة التمساح الصغير الذي تم الإبلاغ عنه من جهة أحد المواطنين حفاظا على صالح حياة أرواح المواطنين.

وأشار "عليوه " إلى أنه تم تقديم استغاثات وفاكسات رسمية إلى غرفة العمليات والشكاوي بديوان مديرية الري والموارد المائية لرفع راية الاستغاثة القصوي بسبب تراكميات كبيره من ورد النيل وارتفاع منسوب مياه نهر النيل بشكل ملحوظ تزامنا مع موسم السيول والفيضان بنطاق مدن ومحافظات السودان فضلا عن غرق قري بعينها بعدد من محافظات الجمهورية داخل مصر.

في ذات السياق ناشد مصطفي الأشقر أحد المزارعين كافة المسئولين بمجلس الوزراء والري بالتحرك الفعلي لمواجهة أخطار غرق منازل العزب والأراضي الزراعية المطلة على مياه بحر شبين بقري صفط تراب وعياش وميت بدر حلاوه وميت حبيب وغيرها بنطاق مركزي سمنود والمحلة لتأمين أرواح المواطنين خلال الفترة المقبلة.

كما أعطى محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي تعليماته إلي رئيس مجلس مدينة المحلة اللواء حاتم زين العابدين للتعاون مع قيادات إدارة الري لفحص شكاوي المواطنين حيال ظهور تماسيح صغيرة بنطاق ترعة مياه بحر شبين والتأكد من صحة تلك الواقعة من عدمه.

وشدد محافظ الغربية على التحرك الفعلي عقب إبلاغ أحد المواطنين عن ظهور تمساح صغير ببحر شبين، والتى تقطع القرية لنصفين حال صيده الأسماك، حيث تقدم بشكوى لمديرية الرى للبحث عن ذلك التمساح والوقاية من أرواح المواطنين.

كما شدد وكيل وزارة الري والموارد بالغربية المهندس عادل عبد القادر تشكيل لجنة عاجلة من الري كما خصصت عدد من أعضاء وفرق من مهندسي الري للبحث عن تماسيح في المياه واصطيادها فورًا بنطاق سطح مياه ترعة بحر شبين المذكورة.

وشدد فى توجيهاته على ضرورة تنفيذ اللجان دورها لافتا أنه لم يرصد بعد أى تماسيح فعليا مشيرا إلي توجيه بتكثيف البحث بطول البحر وبيان عما إذا كان هناك تماسيح من عدمه حفاظا على حياه الاسر والعائلات.

كما بين وكيل وزارة الري والموارد المائية أنه سيتم إعداد تقرير مفصل حول شيوع انتشار التماسيح الصغيرة من عدمه ووضع سبل تأمين المزارعين.